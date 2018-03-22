От крупного бизнеса Харьковщины в местный бюджет поступило более 187 миллионов гривен

От предприятий, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, за два месяца 2018 года в местный бюджет поступило 187,2 млн. грн. платежей.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, с начала 2018 года деятельность крупного бизнеса принесла в местный бюджет

130 миллионов гривен налога на доходы физических лиц;

36,3 миллионов гривен земельного налога;

15 миллионов гривен налога на прибыль предприятий в части, которая платится в местный бюджет, и прочее.

В частности, в феврале текущего года крупными предприятиями в местный бюджет уплачено 100,8 млн. грн. платежей, из них 70,6 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 17,6 млн. грн. земельного налога, 8 миллионов гривен налога на прибыль предприятий в части, которая платится в местный бюджет, и прочее.

Наибольшие суммы в местную казну обеспечили такие предприятия, как Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога", КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковоблэнерго», ПАО «Турбоатом», ООО «Плариум Юкрейн».