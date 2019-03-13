От крупного бизнеса в бюджет Харьковщины поступило более 340 миллионов гривен

13 марта 2019 г. 19:45
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За два месяца 2019 года местный бюджет получил  от крупных налогоплательщиков 348 миллионов гривен платежей.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, это на 52,2 млн. грн. или на 30% больше индикативного показателя и на 17,7% больше, чем за этот же период в 2018 году.

Как сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко, основными источниками поступлений бюджетов местных общин стали:

налог на доходы физических лиц - 207,3 млн. грн. (+21,7%);

земельный налог - 50,8 млн. грн. (+10,1%);

налог на прибыль предприятий - 47,6 млн. грн. (+13,1%);

акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами - 23,2 млн. грн.;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 6,7 млн. грн.(+20,6%).

В частности, в феврале текущего года в местный бюджет было уплачено 187,6 млн. грн. платежей, что на 26 млн. грн., или на 16,1% превышает уплату февраля прошлого года и на 27,3 млн. грн., или на 17,1% уплату января этого года.

Из них в местный бюджет поступило 108 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 30 млн. грн. земельного налога, 29,2 млн. грн. налога на прибыль, 9,9 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами и т.п.

 

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