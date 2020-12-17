От крупного бизнеса в местный бюджет Харьковщины поступило почти 2,5 миллиарда гривен

За 11 месяцев 2020 г. крупные плательщики налогов на Харьковщине перечислили в местный бюджет 2 млрд. 456 млн. грн., из них 331,3 млн. грн. - за ноябрь. Это на 21,5 млн. грн. больше уплаты за аналогичный период прошлого года, сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС

Как отметила и.о. начальника управления Татьяна Самойленко, индикативный показатель выполнен на 111,1%. Дополнительно в местный бюджет поступило 246 млн. грн.

Наиболее весомым источником наполнения местного бюджета стали:

налог на доходы физических лиц – 1 385 млн. грн.;

налог на прибыль предприятий - 455 млн. грн.;

земельный налог - 425 млн. грн.;

акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами – 122,5 млн. грн.;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 38,3 млн. грн.

Также в управлении довели до сведения работодателей, что в случае принятия сотрудника на работу собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган (лицо) или физическое лицо до начала его работы должен подать в налоговую по месту учета как плательщика ЕСВ уведомление (кроме уведомления о принятии на работу члена исполнительного органа хозяйственного товарищества, руководителя предприятия, учреждения, организации, которое органы ГНС получают с Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).

Уведомление подается:

по электронной связи с использованием квалифицированной электронной подписи ответственных лиц;

на бумажных носителях с копией в электронной форме;

на бумажных носителях, если трудовые договоры заключены не более чем с пятью лицами.

Вместе с тем отмечается, что подача работодателем уведомления о принятии сотрудника на работу по почте не предусмотрена.