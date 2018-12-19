От крупных предприятий Харьковщины в городской бюджет поступило более 1,5 миллиарда гривен налогов

19 декабря 2018 г. 17:00
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С января по ноябрь 2018 года местный бюджет получил от плательщиков, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, 1 млрд. 554 млн. грн..

Как сообщили в пресс-службе налоговиков,  это на 140 млн. грн., или на 10% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко, больше всего в местный бюджет с начала года поступило:

налога на доходы физических лиц - 982 млн. грн. (+16,5%);

земельного налога - 263 млн. грн.;

налога на прибыль предприятий - 161 млн. грн. (+10,1%);

акцизного налога из розничной торговли подакцизными товарами - 84 млн. грн. (+5,4%);

налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 25 млн. грн. (+37,4%).

В частности в ноябре текущего года в местный бюджет крупным бизнесом было уплачено 183,3 млн. грн. платежей, что на 34,7 млн. грн. или на 23,3%, превышает уплату предыдущего месяца этого года и на 12,7 млн. грн. или на 7,5%, превышает уплату в   ноябре прошлого года.

 

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