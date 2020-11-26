От крупных предприятий Харьковщины в соцфонды поступило более 5,5 млрд гривен ЕСВ

За десять месяцев 2020 года крупные плательщики Харьковщины уплатили 5 573 млн. грн. единого социального взноса, что на 16 млн. грн. превышает индикативный показатель.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отметила начальник управления Галина Феденко, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления ЕСВ увеличились на 156 млн. грн., или на 2,9%.

В частности, в октябре текущего года от крупного бизнеса на специальный счет казначейства поступило 560 млн. грн. единого социального взноса, что на 13 млн. грн., или на 2,4% больше, чем было уплачено в октябре прошлого года.

Также в управлении отметили, что для упрощения процедуры уплаты налоговых платежей и уменьшения количества ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 29.04.2020 № 321 с 1 января 2021 года вводится единый счет для уплаты налогов и единого взноса.

Но следует обратить внимание, что единый счет не используется для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по НДС и акцизному налогу с реализации горючего и спирта этилового, части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями.

Уведомление об открытии или об отказе от использования единого счета подается плательщиком в электронной форме с помощью электронного кабинета в порядке, установленном статьей 42¹ Налогового кодекса.

В случае уведомления об отказе от использования единственного счета, исключение такого плательщика из реестра состоится с 1 января календарного года, который наступает за годом, в котором было подано сообщение об отказе от использования единственного счета.

Также отмечается, что плательщик ЕСВ не имеет права платить средства с единого счета на другие счета, открытые Казначейством.