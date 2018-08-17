Открытие движения в центральной части улицы Клочковской перенесли

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - будет запрещено до 23:00 22 августа.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Задержка открытия движения связана с продлением сроков капитального ремонта улицы, уточнили в Департаменте инфраструктуры

Ранее движение на данном участке планировали открыть 20 августа.

Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.

Автобус №305э на время работ объезжает указанный участок так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.