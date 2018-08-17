Открытие движения в центральной части улицы Клочковской перенесли

17 августа 2018 г. 17:34
1 просмотр

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - будет запрещено до 23:00 22 августа.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Задержка открытия движения связана с продлением сроков капитального ремонта улицы, уточнили в Департаменте инфраструктуры 

Ранее движение на данном участке планировали открыть 20 августа.

Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду. 

Автобус №305э на время работ объезжает указанный участок так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.