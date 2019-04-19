Отмена национализации "Приватбанка". Отразится ли это на клиентах финансового "гиганта"?

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского олигарха Игоря Коломойского и признал незаконной национализацию одного из крупнейших банков страны накануне. В социальных сетях новость вызвала бурное обсуждение среди украинцев. Некоторые пользователи шутили о появлении паники, другие - писали об этом всерьез. Харьковчане, в свою очередь, говорят - деньги забирать в банк не побежали, карточки не закрыли, отделения работают в обычном режиме.

Ольга, клиентка банка:

Когда я активировала карту, мне предложили в банке накапливать деньги, но я пока отказалась, потому что ждем выборов, посмотрим. Ну, а меня ничего не пугает.

Анна, клиентка банка:

У меня нет ни депозитов, ничего, так что я ни о чем не переживаю. У меня все хорошо.

В пресс-службе банка отмечают, несмотря на все резонансные заявления в Киеве по поводу решения суда, в графике работы отделений в Харьковской области ничего не изменилось. Услуги предоставляют в полном объеме. Лимитов на снятие гривны или других валют мира нет.

Олег Калашников, пресс-секретарь харьковского ГРУ "Приватбанка":

В Харькове остается стабильной, да как и по всей Украине, ситуация. "Приватбанк" работает в стандартном режиме. Никаких органичений на снятие либо по исполнению своих обязательств перед своими клиентами "Приватбанк" не вводил и не собирается вводить.

Эксперты говорят, Украину ожидает длительная судебная тяжба, поэтому существенных изменений в ближайшее время ожидать не стоит. Процесс рассмотрения апелляционных жалоб будет долгим, уверен и экономист Александр Кирш, а последнее слово по решению ситуации останется за Национальным банком Украины.

Александр Кирш, экономист:

Вряд ли, чтобы что-то серьезно поменялось, чтобы была отменена смена собственности "Приватбанка". Думаю, что буря в стакане воды.И, что в результате очень долгих апелляционных процедур не будет того результата. И, сам Коломойский рассчитывал не столько на возврат банка, сколько просто на 2 миллиарда долларов.

Между тем, в Национальном банке уже заявили об обжаловании решения в апелляционной инстанции.