Отсрочка внедрения кассовых аппаратов для ФЛП. Верховная Рада отправила проект закона на повторное первое чтение

Сегодня Верховная Рада отправила на повторное первое чтение проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП. Хотя многие предприниматели надеялись, что уже сегодня они получат амнистию от законодателей еще, по меньшей мере, на два года по обязательному использованию фискальных аппаратов. Ведь фактически все плательщики единого налога, которые имеют дело с наличными и картами, как сфера услуг или торговля, должны будут с первого января предоставить фискальный чек.

Тамара, продавец овощей

О чем вы говорите, какая касса? На 10 поставить или что? Сегодня мы торгуем, а завтра нас нет, какая касса… Тут разговора даже нет. И вообще шок какой-то, это вообще беспредельщина.

Натали, продавец непродовольственных товаров

А куда я его буду втыкивать, кассовый аппарат? По мелочевке нет пользы никакой - это раз. А во вторых, очень большие аренды, это уже нереально.

Наталья, продавец продовольственных товаров

У нас просто маленький оборот, к чему эти кассовые аппараты? Ну, маленькие обороты, я понимаю, когда большой оборот идет, вот в супермаркете, да. Может, там и надо.

Сторонники закона говорят, что без кассовых аппаратов большой оборот денег не подлежит налогообложению. А для малых предпринимателей созданы все условия, чтобы они работали без громоздких аппаратов. В частности, с 1 августа 2020 бизнес может вместо традиционных кассовых аппаратов использовать программные кассовые аппараты, которые можно загрузить на смартфон, планшет, компьютер или другое устройство.

Но, говорят специалисты, даже при наличии хорошего интернета, что есть не везде в Украине, существует немало проблем с таким учетом работы предпринимателей.

Александр Чумак, ассоциация работодателей

Проблема заключается в том, что мораторий никогда не соблюдался на соблюдение кассовой дисциплины, поэтому вас могут проверить, и это главная проблема, которая ждет предпринимателей. И проверка документов, которые предприниматели на оптовых базах не предоставляют. Это причина для того, что могут оштрафовать.

Но даже если закон об отсрочке будет принят, говорит Александр Чумак, это не решает проблемы в целом, необходимо искать удобные для обеих сторон формы взаимоотношений с государством, а не только устанавливать новые отсрочки, говорит эксперт. Иначе малый бизнес уйдет в тень.