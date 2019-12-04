ОВГЗ и депозиты: плюсы и минусы, что более выгодно®

Депозит – один из самых популярных видов инвестиций, но он далеко не самый прибыльный и надежный. Давайте сравним банковские вклады и облигации внутреннего государственного займа и найдем преимущества и недостатки в каждом из этих видов инвестиций.
ОВГЗ и депозиты: плюсы и минусы
Банковский вклад – это определенная сумма денег, переданная физическим или юридическим лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом.
В то же время облигации внутреннего государственного займа – это ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Украины, которые размещаются исключительно на внутреннем рынке. Они будут действительны и гарантированы к выплате до тех пор, пока существует страна. Поэтому данный вид инвестиций считается одним из самых надежных.
Преимущества ОВГЗ перед депозитами
Недостатки ОВГЗ перед депозитами
В каких банках можно приобретать ОВГЗ
По данным сайта Minfin.com.ua, наиболее выгодно покупать ОВГЗ через Банк Пивденный, поскольку он не взимает плату за хранение.
Также можно обратить внимание на Пиреус банк. Учреждение берет за один день хранения ценной бумаги только 0,001 грн. За счет этого стоимость услуги по сравнению с большинством банков-конкурентов уменьшается.
На третьем месте Укрсиббанк, который опередил Ощадбанк благодаря низкой стоимости операции по хранению ОВГЗ. Хотя стоит отметить, что оба банка взимают наименьшую плату за брокерскую деятельность (0,5% сделки) и по этому показателю являются лидерами на рынке.