ОВГЗ и депозиты: плюсы и минусы, что более выгодно®

Депозит – один из самых популярных видов инвестиций, но он далеко не самый прибыльный и надежный. Давайте сравним банковские вклады и облигации внутреннего государственного займа и найдем преимущества и недостатки в каждом из этих видов инвестиций.

ОВГЗ и депозиты: плюсы и минусы

Банковский вклад – это определенная сумма денег, переданная физическим или юридическим лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом.

В то же время облигации внутреннего государственного займа – это ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Украины, которые размещаются исключительно на внутреннем рынке. Они будут действительны и гарантированы к выплате до тех пор, пока существует страна. Поэтому данный вид инвестиций считается одним из самых надежных.

Преимущества ОВГЗ перед депозитами

проценты от ОВГЗ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18%. Необходимо платить только военный сбор – 1,50% от начисленных процентов.

ОВГЗ имеет более высокую ставку, чем депозиты – это касается облигаций как в гривне, так и в иностранной валюте.

облигации внутреннего государственного займа можно продать в любой момент, а вот условия депозита не всегда позволяют досрочное расторжение договора.

государство гарантирует 100% выплату ОВГЗ, в то время как в случае ликвидации банка по депозитному вкладу вам вернут только сумму до 200 тысяч гривен.

Недостатки ОВГЗ перед депозитами

Министерство финансов Украины может отсрочить их погашение;

процедура покупки государственных облигаций сложнее, чем оформление депозита в банке;

в случае приобретения ОВГЗ вам придется ежегодно подавать декларацию о доходах в отдел Государственной фискальной службы Украины по месту регистрации;

невозможно спрогнозировать будущую прибыль от продажи облигаций внутренних государственных займов. Цена облигации может оказаться ниже начальной стоимости покупки, если за это время существенно выросли процентные ставки.

В каких банках можно приобретать ОВГЗ

По данным сайта Minfin.com.ua, наиболее выгодно покупать ОВГЗ через Банк Пивденный, поскольку он не взимает плату за хранение.

Также можно обратить внимание на Пиреус банк. Учреждение берет за один день хранения ценной бумаги только 0,001 грн. За счет этого стоимость услуги по сравнению с большинством банков-конкурентов уменьшается.

На третьем месте Укрсиббанк, который опередил Ощадбанк благодаря низкой стоимости операции по хранению ОВГЗ. Хотя стоит отметить, что оба банка взимают наименьшую плату за брокерскую деятельность (0,5% сделки) и по этому показателю являются лидерами на рынке.