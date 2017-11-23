Пачка сигарет в Украине может подорожать до 30 гривень

Цены на сигареты в следующем году могут вырасти в среднем на 25% – до 30 гривень за пачку в случае принятия законопроекта о поэтапном повышении табачного акциза до европейского уровня, который Верховная Рада одобрила в первом чтении 14 ноября.

Об этом заявил руководитель Украинского центра контроля за табаком общественной организации "Жизнь" Андрей Скипальский.

"Сейчас мы оценили, что пачка сигарет стоит в среднем 23-24 гривни. То есть, согласно нашим подсчетам, в следующем году ожидается повышение в среднем на 6 гривень. Средняя пачка сигарет будет стоить в 2018 году приблизительно 30 гривень. Будут и более дорогие сигареты в премиум-сегменте, но будут и более дешевые", - сказал он.

Эксперт напомнил, что, согласно данному законопроекту, ставки специфического акциза на табачные изделия в 2018 году вырастут на 29,7%, а в дальнейшем будут ежегодно увеличиваться на 20% до 2024 года.

"В 2025 году мы ожидаем, что в случае стабильного курса евро на уровне 31 гривни, и если не будет других изменений в налоговой политике, пачка сигарет будет стоить в среднем 90 гривень", - добавил Скипальский.

Эксперт добавил, что, таким образом, к 2025 году ставки акциза на табачные изделия в Украине постепенно вырастут до минимального европейского уровня – 90 евро за 1 тысячу сигарет. Это будет способствовать наполнению государственного бюджета, а также станет эффективным инструментом в борьбе с курением, поскольку сигареты станут менее доступными.

Как сообщила народный депутат от фракции "Самопомич", член Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Татьяна Острикова, в настоящее время парламентский комитет дорабатывает текст соответствующего законопроекта ко второму чтению.

По ее словам, одно из внесенных комитетом изменений касается обязательного ежегодного проведения индексации акцизов.

"Мы убрали безусловное обязательство Министерства финансов ежегодно проводить индексацию. Мы написали, что индексация может проводиться. Мы закладывали в эту норму такой смысл, чтобы Министерство финансов было более гибким… Вокруг этой нормы сейчас идут споры, возможно, мы ее немного поправим ко второму чтению", - отметила Острикова.

Депутат добавила, что, несмотря на то, что законопроектом не предусмотрено повышение адвалорной ставки акциза, ее также следовало увеличить, поскольку этот показатель не менялся с 2013 года.