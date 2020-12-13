Пандемия COVID-19: Всемирный банк выделит 300 миллионов долларов на поддержку украинцев

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил в субботу, 12 декабря, кредит Украине в размере 300 000 000 долларов.

Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.

Деньги выделят в рамках Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19 в пределах проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

"Это дополнительное финансирование поможет усилить Программу гарантированного минимального дохода (GMI) в Украине, чтобы не допустить, чтобы около 1 миллиона украинцев не оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Первая дополнительная ссуда в рамках этого проекта на сумму 150 000 000 долларов была одобрена 30 апреля 2020.

Согласно прогнозам Всемирного банка, из-за коронавируса бедность в Украине может вырасти на 4% и до конца 2020 года достичь 23%.

Почти 60% процентов украинцев, которым грозит бедность, пока не пользуются ни одной из существующих программ социальной защиты.

Проект модернизации сетей социальной защиты и две дополнительные программы финансирования (всего 750 000 000 долларов) поддерживают украинские реформы по уменьшению бедности, политику защиты бедных и программы для систематического вывода семей из бедности.

Напомним, 300 млн долларов в соответствии с решением правительства будут направлены:

- для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;

- на поддержку бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

- на укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.