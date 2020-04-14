Пандемия пройдет, а парки останутся? На какие проекты тратят бюджетные деньги харьковские чиновники во время карантина

Пандемия пройдет, а парки для избирателей останутся. Видимо, по такой логике действуют харьковские чиновники, которые даже в карантин тратят миллионы гривен на свои PR-проекты.

Несмотря на незакрытые потребности по больницам, из бюджета Харькова снова выделены миллионы на главную стройплощадку команды Кернеса - зоопарк.

Так, уже в марте во время карантина было решено потратить 30 млн гривен на зону Южная Америка - реконструкцию двух открытых бассейнов с пешеходным мостиком и 53 миллиона гривен - на строительство нового жилья для медведей.

А уже в апреле объявили торги на 40 млн по строительству «Зимнего луга» - закрытых вольеров контактного зоопарка и на 34 млн гривен для реконструкции домика юннатов. Еще почти 75 млн и тоже во время пандемии решили потратить на строительство жилья для пингвинов и львов.

Всего же за время карантина зоопарк объявил и провел более 20 тендеров более чем на 400 млн гривен. Это в десять раз больше, чем было выделено из бюджета города на борьбу с пандемией, закупку ИВЛ, которые так и не купили, и маски. Более того, в этом году «Харьковский зоологический парк» уже вообще объявил торгов на строительство и реконструкцию на сумму более 800 млн.грн.

По подсчетам Харьковского антикоррупционного центра, это в десять раз больше, чем сумма, которую потратили на ремонт городских больниц в течение 4 лет.

И зоопарк - не единственный объект, на котором не экономят у Кернеса. Постоянно убыточный «Парк Горького» также вновь объявил тендеры на услуги и товары, за которые будет расплачиваться городской бюджет.

Так, более 30 млн гривен планируется потратить на ландшафтную систему полива и пешеходные дорожки, которые и сейчас в достаточно хорошем состоянии. Всего же во время карантина «Парк Горького» объявил 17 тендеров на сумму около 25 млн гривен. Здесь и реконструкция детских площадок, и газон, и цветы-однолетки, и светильники. За эти деньги можно было бы купить в Харьков дополнительно 25 аппаратов ИВЛ или 5 млн масок.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Це система пріоритетів місцевої влади, це проекти під вибори, на які, Кернес буде йти на вибори, такі витринні проекти, на які Кернес буде говорити: ось я зробив зоопарк, посмотріть на парк Горького, голосуйте за мене. Й зрозуміло, що для нього це пріоритет у порівнянні з життями харків’ян, у буквальному сенсі з життям харків’ян, адже зараз потрібно закуповувати обладнання, средства захисту, а не доріжки, вибачте, у парку Горького ремонтувати.

В горсовете не комментируют, планируют ли они хотя бы в дальнейшем, на время карантина, отказаться от расходов на парки и другие не первоочередные проекты, ведь парк Горького и зоопарк - не единственные, на которые тратятся деньги.

Более того, даже за счет средств, направленных на борьбу с пандемией, городская власть смогла пропиариться - раздать маски избирателям через школы, сады и центры соцзащиты. Пользы от них на 3 часа, но охвачено максимальное количество электората. Трехчасовую защиту избирателям в мэрии пообещали закупить и раздать еще раз, вместо закупки аппаратов ИВЛ, которых не нашли на рынке.

Кроме того, за счет денег, собранных на карантинном штабе, закупили и раздали 100000 продуктовых наборов в брендированных пакетах. От вируса это, конечно, не защитит, но кто не заболеет во время выборов, вполне вероятно, вспомнит о благотворителях.

Как и вспомнят те люди, которые смогут поездить на байках, приобретенных за деньги из бюджета города.

"Изюминкой" запланированных в ближайшее время закупок стали девять мотоциклов Yamaha стоимостью более миллиона гривен. Соответствующий тендер опубликован на сайте электронных закупок ProZorro. Технику чиновники хотят приобрести для коммунального предприятия "Харьковский городской комплексный центр клубов по месту жительства".

Итак, об экономии на прихотях чиновников в условиях пандемии и критической нехватки жизненно важного медицинского оборудования, речь не идет.