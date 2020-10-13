Параллельная реальность. Пока в «ХТС» отчитываются готовности города к отопительному сезону, его работники не получают зарплату

Разрытия и аварийные работы - практически в каждом районе города. Харьковские тепловые сети спешно готовятся к новому отопительному сезону, который должен стартовать уже на этой неделе.

Руководство коммунального предприятия утверждает: в этом году проведено рекордное количество ремонтов - переложены 85 километров труб. Сейчас заканчиваются последние работы.

Правда, сами тепловики говорят, что они не успевают, так как часть работников увольняется. Люди с лета не получают зарплату.

Никто не выдавал. - Никто не выдавал? А сколько месяцев ждете - два? Три? - Больше. - А как у нас с отопительным сезоном, если вы без зарплаты? - Не знаю, мы работаем.

При этом бастовать сотрудники не готовы, опасаются увольнений. Но в пабликах и частных беседах они более откровенны, чем на камеру. Рассказывают, большинство получало последние деньги в июле. С некоторыми недавно рассчитались за один месяц, но это кардинально не меняет ситуацию. Ведь зарплата слесаря ​​в среднем составляет 4 с половиной тысячи гривен.

Руководство КП же, пользуясь молчанием своих подчиненных, озвучивает другие цифры. Директор «ХТС» Сергей Андреев говорит, что средняя зарплата на предприятии 9000 гривен, а задолженность составляет всего один месяц. И то – потому, что летом доходы предприятия минимальные и львиную долю оплат забирает Нафтогаз.

Сергей Андреев, директор КП «ХТС»

На сегодняшний день у нас есть задолженности в выплате заработной платы 1 месяц. Но как только мы начнем отопительный сезон, мы начнем получать средства от потребителей за отпущенную тепловую энергию. И проблемы с выплатой заработной платы у нас связаны с тем, что действует 271-я постанова Кабмина, которая грабительским способом отбирает средства в расчеты за газ.

Андреев говорит: в новом тарифе, которые даже на 4% ниже для потребителей, оплата за газ составляет лишь половину, поэтому они быстро погасят долги, а еще поднимут среднюю зарплату по предприятию до 14 000.

Правда, пока это не увеличивает количество кандидатов на работу в КП, ведь не так уж и важно, сколько тебе не платят - четыре тысячи или четырнадцать. Поэтому сейчас неукомплектованность штата «ХТС» составляет 30% процентов. Это официальные данные по предприятию.

И ликвидировать аварии в осенне-зимний период будут вынуждены те, кто остался на работе.