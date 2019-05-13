Парфюмерный магазин в Харькове оштрафовали за нарушения закона о рекламе

Харьковский парфюмерный магазин оштрафовали за нарушение Закона Украины «О рекламе».

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Так, на стационарном щите внешней рекламы с информационным полем: «BROCARD скидка 40%», который установлен на перекрестке улицы Сумской и проспекта Независимости, специалисты службы обнаружили признаки нарушения ч.5 ст.8 Закона Украины «О рекламе».

Согласно законодательству, реклама о скидке цен на продукцию и\или о распродаже должна содержать сведения о месте, дате начала и окончания скидки цен на продукцию и\или распродажу, а также о соотношении размера скидки к предыдущей цене реализации товара.

Рекламодатель же в размещенной рекламе о скидке цен на продукцию сведений о соотношении размера скидки к предыдущей цене реализации товара не указал.

За данные нарушения предприятие (рекламодателя) привлекли к административной ответственности, наложив штраф в размере 2550,00 грн.