Парк Горького двое переплачивает за гранит - ХАЦ

Харьковский Парк Горького, который считается убыточным, вдвое переплачивает за гранит.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на данные, опубликованные на сайте «Прозорро».

КП «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького» заключил соглашение с ФОТ Калина Александр Викторович о приобретении гранита стоимостью 599,25 тыс. гривен.

Речь идет о приобретении 251 кв.м. термообработанного Покостовского гранита 300 мм стоимостью 1570 грн (без НДС) за 1 кв.м., термообработанного Новоданиловского гранита 30 мм - 1690 грн (без НДС) за 1 кв.м. и термообработанного Новоданиловского гранита 30 мм - 1945 грн (без НДС) за 1 кв.м.

Как отметили антикоррупционеры, для сравнения - в открытых источниках стоимость такого гранита стоит 780 грн./кв.м. По подсчетам ХАЦ, парк Горького покупает его в два раза дороже.

«То же самое происходит и с Новоданиловским гранитом. Ведь розничная цена - от 1000 грн. / Кв.м.

Интересно, что даже сайт интернет-магазина, который принадлежит ЧП Калина Александр Викторович, дает стоимость Покостовского гранита до 1000 грн. за кв.м.

То есть только на приобретении гранита убыточный Парк имени Горького переплатил 300 тысяч гривен», - подытожили в Харьковском антикоррупционном центре.