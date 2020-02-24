Парк Горького потратит кругленькую сумму на закупку цветов

В этом году на цветы выделят 1 441 430 миллиона гривен. Об этом стало известно из тендерной документации на сайте ProZorro. За эту сумму планируют приобрести 109 176 растений 56-ти видов. Предложения на тендер подали две частные фирмы из Кременчуга и Киевской области.

В среднем один цветок будет стоить 16 гривен и 49 копеек. В списке - альтернантера зеленая, красная и салатово-лимонная, бегония красная, желтая и белая, бархатцы разных цветов, колеус, газонница, плектрантус, сандевилла, фуксия, бурачок, гераниевые, плющ, лютик, хризантема, крокус и тюльпан. Больше всего в парке Горького будет колеусов салатовых - 9 400 штук.

Поставить летние цветы должны до 15 июля, осенние - до 15 октября 2020 года. Тендер на портале электронных закупок ProZorro разместило КП "Харьковзеленстрой". Согласно тендерной документации, за эти деньги планируют купить 301 тысячу петуний, 290 тысяч чернобривцев, 190 тысяч фиалок, 190 тысяч колеуса, 140 тысяч бегоний, 110 тысяч барвинка, 60 тысяч портулака, 45 тысяч шалфея, 33 тысячи гераний, 15 тысяч агератума, 10 тысяч песчаного колосняка. Поставлять рассаду просят со второй декады апреля до декабря 2020 года.