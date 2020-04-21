Парк Горького заплатит почти 9 миллионов за игровые площадки из Франции

КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» Харьковского городского совета 14 апреля заключило соглашение с компанией «Proludic SAS» (Франция) о закупке игрового оборудования на 8840000 грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро» .

К августу 2020 поставят 27 изделий для детской игровой площадки.

Соглашение предусматривает полный аванс в течение 20 банковских дней после предоставления счета согласно постановлению Кабмина № 1070 от 4 декабря 2019 года.

Как следует из перечня цен, самым дорогим оказался игровой комплекс Amazonia Towers стоимостью 3880000 грн.

Кроме того, другой игровой комплекс Diabolo 38122 тип А заказали за 1720000 грн.

Отмечается, что в открытых источниках цены крупных игровых площадок достигают максимум 800 тысяч гривен.

«Закупку провели без аукциона по переговорной процедуре, потому что открытые торги уже дважды отменяли из-за недостатка участников. В тендерной документации отмененных торгов были фото товаров, которые почти идентичны размещенным на сайте фирмы. Также были указаны максимальный вес, минимальные габариты и конкретные материалы определенной толщины с некоторыми допусками», - пишет «Наши Деньги».

Как указывается, гарантийный срок составляет 2 года на дефекты или ошибки при изготовлении составных частей, 5 лет - на структурные поломки пружин, формируемых или вращающихся формируемых пластиковых деталей (кроме подвижных и механических деталей), металлических зажимов и канатов в собранном виде, 10 лет - на структурные поломки металлических компонентов (кроме подвижных пружин, механических деталей и крепления), пластиковых деталей высокой плотности (кроме подвижных и механических деталей), антискользящих панелей из фанеры или HPL-материала, 25 лет - на структурные поломки HPL-па елей, столбов и труб из нержавеющей стали.

По данным издания, французская компания-производитель «Proludic» впервые получила государственный подряд в Украине.