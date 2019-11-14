Парламент внес изменения в Бюджетный кодекс

Сегодня, 14 ноября, Верховная Рада рассматривает во втором чтении госбюджет на 2020 год. На пленарном заседании в Бюджетный кодекс были внесены изменения.

Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.

Отметим, законопроект № 2144 направлен на урегулирование вопросов, которые связаны с подготовкой госбюджета-2020.

В частности, изменения регулируют расходы государственного и местных бюджетов, повысят эффективность мер по выполнению бюджета.

Согласно таблице правок ко второму чтению к проекту подали более 200 правок, из которых были учтены только 85.

Обсуждение ключевого документа в повестке дня парламента было запланировано на 12:30, однако его перенесли на начало заседания.