Пасынок Кернеса оформил на себя ряд харьковских рынков - ХАЦ

Пасынок Харьковского городского головы Геннадия Кернеса - Родион Гайсинский стал владельцем нескольких фирм, которым принадлежит недвижимость большинстве харьковских рынков.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные из Единого государственного реестра юридических лиц.

Так, Гайсинский стал учредителем ООО «ИКС-Терминал», ООО «Бриан», ООО «Фирма АС", ООО "Смарад 2007», ООО «Джондир», ООО «Кейфил», ООО «Фарнад», ООО «Лабарт», ООО «Фонтэн».

ХАЦ неоднократно писал, что почти все харьковские рынки принадлежат окружению городского головы.

В 2017 году недвижимость харьковских рынков переписали на новые фирмы, где учредителями были Виктор и Елена Долгий, отметили антикоррупционеры.

В материале Анатолия Остапенко для программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» говорилось, что эти люди искали работу в Харькове, а потом переехали в Израиль, напомнили в ХАЦ.

«Сейчас недвижимость на рынках переписывают уже на сына Кернеса - Родиона Гайсинского.

В частности, ООО «ИКС-Терминал» принадлежит недвижимость на рынке возле станции метро «Холодная Гора», рядом с автобусным терминалом.

ООО «Бриан» принадлежит земля и здания возле станции метро «Героев Труда», рядом с бывшей территорией радиорынка. Директором этой фирмы является Елена Соркина. Она же является директором фирмы, которой принадлежит «сказочный дом» в парке Горького», - рассказали антикоррупционеры.

Далее, по данным ХАЦ, у той же станции метро «Героев Труда» владеют недвижимостью еще две фирмы Гайсинского ООО «Фирма Ас» и ООО «Фонтэн», в которой партнерами Гайсинского является Артур Кашаев и Валентина Полищук, а в фирме «Ас» - Артур Ганжерли.

ООО «Смарад 2007» владеет помещением рынке возле станции метро «23 Августа». Соучредителем этой фирмы также является Станислав Двоскин. Он был вместе с окружением Кернеса в фирме «Триумф-Строй», владевшим помещениями Центрального рынка, сообщили в ХАЦ.

«Кроме того, сейчас недвижимость Центрального рынка принадлежит ООО «Фарнад» Гайсинского. Соучредителями этой фирмы является ООО «Дактифс» Владислава Ткаченко, ЧП «Ангомар» Анастасии Ткаченко и Елены Матвеевой (обе - дочери бывшего главы Облпотребсоюза Вячеслава Близняка, благодаря которому рынки города и оказались в окружении Кернеса), ООО «Бо-С» Сергея Болдырева. Все эти основатели и в ООО «Джондир», которому принадлежит недвижимость на рынке возле станции метро «Тракторный завод», а также в ООО «Кейфил». Последней фирме принадлежит Конный рынок возле станции метро «Защитников Украины» (бывшая Площадь Восстания»). Директором предприятия является Александр Матвеев», сообщают в Харьковском антикоррупционном центре.

В ХАЦ отметили, что с Виктора Довгого на Оксану Гайсинскую переписали ООО «Кронос-Плюс», которой принадлежит недвижимость, в которой располагается ресторан «Никас».