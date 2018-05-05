Пенопласт — бюджетный и очень надежный утепляющий материал®

На что мы обращаем принципиальное внимание при отделке квартир и особенно — при строительстве загородных домов? Конечно, важных моментов немало — жилище должно быть и красивым, и уютным, и удобным в использовании. Но большое значение в средних широтах имеет теплоизоляция — зимы в Украине холодные, да и летом нередко выдаются дни с низкими температурами.

Сделать помещение теплее можно разными способами — одни из них обойдутся дороже, другие дешевле. Например, при строительстве дома можно сразу отдать предпочтение «топовым» материалам для стен, по умолчанию защищающим жилище от холода. Но если Вы заинтересованы именно в том, чтобы хорошо утеплить дом и побольше сэкономить, Вас заинтересует в первую очередь пенопласт в интернет-магазине Алкив.

Чем удобен материал?

Пенопласт — это легкий, дешевый и очень надежный искусственный утеплитель, не теряющий своей популярности на протяжении десятков лет. Главным его достоинством можно считать универсальность, поскольку:

материал подходит для монтажа в любой точке дома — на стенах внутри и снаружи, в оконных щелях, в углах;

пенопласт имеет малый вес — поэтому не утяжеляет собой конструкции, чувствительные к нагрузкам, например, небольшие балконы или лоджии;

цена на пенопласт в магазине Алкив совсем невысока — приобрести такой утеплитель можно при любых финансах в нужном количестве;

пенопласт достаточно экологичен — в процессе использования он не выделяет испарений, вредных для здоровья человека.

И конечно, материал абсолютно надежен. При всей своей простоте и дешевизне он не пропускает ни влаги, ни ветра. Если закрыть пенопластом щели возле окон и на стенах, то Вы никогда не почувствуете из них сквозняка, а пенопласт, уложенный между стропилами, надолго защитит крышу от возможных протечек.

Алкив предлагает пенопласт разной толщины и габаритов — чтобы выбрать подходящие листы, достаточно воспользоваться поиском по сайту. Однако это не единственный материал, который можно приобрести здесь в качестве утеплителя.

На сайте alkiv.ua Вы найдете и другие недорогие утеплители — вспененный полиэтилен, пенополистирол, стекловату и минеральную вату, которые защищают дом в том числе и от лишних звуков. Вас неизменно порадуют как качество, так и цена строительных материалов — для утепления необязательно нанимать профессиональных мастеров. Все можно сделать своими руками — и с помощью сайта Алкив.