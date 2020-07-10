Пенсии по-новому. Кому повысили выплаты с 1 июля и как обратиться за оформлением пенсии онлайн?

Харьковчанка Наталья Поклонская давно на пенсии, однако продолжает работать библиотекарем в школе. Говорит, пенсионных выплат на все не хватает. Почти все деньги уходят на лекарства и продукты, хорошо, хоть помогают дети. Надбавку к ежемесячным выплатам получила. Но - незначительную.

Наталья Поклонская, пенсионерка:

Две тысячи, добавили 103 гривны. Сами понимаете, хватает или нет... Поэтому я еще работаю.

До сих пор работает и пенсионерка Виктория. Стаж - небольшой, потому что часто использовала неофициальные подработки. Пенсия - минимальная.

Виктория, пенсионерка:

У меня минималка, она на книжку переходит, и я не знаю точно сколько получаю, надо мне деньги. Иду снимаю. Не слежу за этим всем. Ой, вообще не хватает, подрабатываю как могу, ноги не ходят, руки не работают, иду и работаю. А куда деваться?

В этом году пенсии украинцам пересчитывали несколько раз. Также определенным категориям доплатили так называемую карантинную тысячу весной. В июле - состоялась очередная индексация. Увеличился размер минимальной ежемесячной выплаты по возрасту, доплаты за дополнительный стаж и другие надбавки, которые базируются на величине прожиточного минимума. Выросла и социальная пенсия.

Татьяна Пипченко, зам. нач. ГУ Пенсинного Фонда в Хар. обл.:

На сьогоднішній час перерахунки проведено, виплати здійснюються в підвищенних розмірах пенсії. Прожитковий мінімум на сьогоднішній день становить 1712 гривень. Це значить, що мінімальна пенсія стільки буде. А також і максимальний розмір пенсії на сьогоднішній час встановлено для всіх пенсіонерів – 10 прожиткових мінімумів.

Основные критерии - заработная плата и стаж, рассказывают в Пенсионном Фонде. Следовательно, уровень повышения у всех разный. На увеличение выплат в июле не стоит рассчитывать тем, кто получает специальные пенсии, в частности, это касается госслужащих.

Татьяна Пипченко, зам. нач. ГУ Пенсинного Фонда в Хар. обл.:

Це ті особи, які назначена була песнія раніше. Вони отримували в більшому розмірі. Але на сьогоднішній час майже всі громадяни, які отримували за спецзаконом, переходять на загальне обов’язкове державне страхування, тому що всі перерахунки приводять до того, що розмір пенсії за загальним законом більший, ніж спеціальний, які колись були назначені.

Одно из главных нововведений июля - автоматическое назначение пенсии по возрасту и предоставление документов через веб-портал. Теперь украинцы могут прислать все данные для назначения выплаты дистанционно.

Для каждого вида пенсии есть свой перечень документов, необходимых для ее оформления. Если человек выходит на пенсию по возрасту, то набор документов прост - паспорт, идентификационный код и трудовая книжка. Все, что нужно делать на сайте прописано пошагово, подчеркивают в Пенсионном Фонде. Переходить будущим пенсионерам в режим онлайн предлагают, чтобы разгрузить сервисные центры региона.

Галина Баева, нач. упр. обслуживания граждан ГУ Пенсионного Фонда в Хар. обл.:

Сканувати свої документи, в визначеному форматі, який там визначений, заповнює анкету для автоматичного призначення пенсій. Ці документи попадають в нашу підсистему, де ми працюємо. Ми їх приводимо в порядок, документуємо. І передаємо в реєстр. Що при настанні права – особа автоматично без звернення до ПФ, їй буде призначено пенсію.

Виктор Ачкасов, нач. ГУ Пенсионного Фонда в Хар. обл.:

У нас більше 2 тисяч вцілому по області відвідин в день. У нас 23 сервісних центри. Люди приходять фізично, це можна не робити.

Если же пенсия назначается по инвалидности или потере кормильца, процедура отличается: должны прилагаться данные для обоснования, отмечают специалисты. Заявитель должен заранее сделать скан-копии всех необходимых ему документов, потом - пройти идентификацию.

Галина Баева, нач. упр. обслуживания граждан ГУ Пенсионного Фонда в Хар. обл.:

Особа формує заяву на призначення пенсії,в іншому вигляді. Теж можна подати через веб-портал. Називається така послуга в один дотик. Теж із застосування цифрового електронного підпису. Є такий розділ, можна подати заяву не звертаючись особисто до пенсійного фонду.

В режиме онлайн начали выдавать и справки работающим жителям области.

Виктор Ачкасов, нач. ГУ Пенсионного Фонда в Хар. обл.:

Зачастую працюючим потрібно справки, які доходи... Пенсійний Фонд їх видає. На сьогоднішній день можна зайти в особистий кабінет, отримати справку із QR-кодом у себе вдома. І зобов’язання всіх підрозділів приймати це. Оскільки це законно.

Пока подавляющее большинство харьковчан приходят в сервисные центры, а вот услуги онлайн используют не часто, рассказывают специалисты. За автоматическим назначением пенсии после появления нововведений, обратилось 53 человека.