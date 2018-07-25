Пенсионный фонд назвал причину задержки пенсий

Пенсионный фонд Украины объясняет задержки в выплате пенсий в июле кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.

Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля", – говорится в сообщении.

При этом фонд заверил, что выплата пенсий в текущем месяце будет профинансирована полностью.

Как сообщалось, расходы Пенсионного фонда в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39,9%, или на 49,7 млрд грн, и составили 174,3 млрд грн.

В первом полугодии в бюджет фонда поступило 167,9 млрд грн, из которых 95,5 млрд грн составили собственные средства.