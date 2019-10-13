Переговоры с МВФ заморожены из-за ПриватБанка - НБУ

Переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой кредитной программе тормозятся из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком. Об этом сказала первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Reuters, обнародованном в воскресенье, 13 октября.

Указано, что правительство Украины ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ. Рожкова сказала, что размер программы может быть увеличен до 8 млрд долларов.

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества красная линия", – сказала Рожкова.

Она предупредила об "огромной опасности" для инвестиционного климата Украины, если спор не будет урегулирован должным образом. Проблема ПриватБанка должна быть решена не путем расчетов с бывшими собственниками.

"Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором", – сказала первый замглавы НБУ.

Рожкова сказала, что была разочарована решением Зеленского оставаться в стороне от конфликта, а не активно защищать решение 2016 года.

"МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохраняющейся административной независимости ПриватБанка и независимости Национального банка Украины", – подчеркнула она.

Напомним, 10 октября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский пообещал не вмешиваться в судебный процесс по делу ПриватБанка. Также он заверил, что защитит страну в случае необходимости, при этом не влияя на суд по делу о национализации банка.

Кроме того, Зеленский считает, что государство может проиграть в судебных спорах с Коломойским по ПриватБанку при отсутствии досудебных договоренностей.

Напомним, 8 октября Хозсуд Киева завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и назначил дату дебатов – 17 октября. Источники допускают, что решение суда может быть вынесено в этот же день.