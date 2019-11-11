Переход на E-ticket: чем больше терминалов, тем больше столпотворение в метро

На станциях харьковского метрополитена все больше турникетов системы единого электронного билета Е-тикет, вместе с этим в часы пик утром и вечером на некоторых станциях метро образуются очереди.

С билетами с правой стороны проходите, не создавайте очередь!

Количество турникетов, которые принимают обычные карточки уменьшили - их переоборудовали под новую систему единого электронного билета. Чтобы приобрести, надо внести 36 гривен, однако с терминалом для продажи и пополнения также возникают проблемы.

Татьяна пытается купить электронный билет, жалуется, что терминал не хочет принимать новые 20-ки.

Не хочет брать, вот уже 20 гривен внесла нормальных, а эти не берет. Сдачу он не дает. 50 гривен у меня есть

В частности, на станции метро Индустриальная турникетов, которые принимают обычные бумажные билеты и карточки, оставили всего пару штук. Большинство - для Е-тикет, но даже, несмотря на очереди, горожане пока покупают их неактивно.

Кристина

Люди с такими карточками привыкли, а здесь по процентному соотношению. Нужно сделать, чтоб принимал и такую, ​​и такую ​​карточку

Возможно, собираемся, но просто я езжу только на метро, ​​мне троллейбус и трамвай не нужен, по сути. Может быть, что придется покупать

Дарья

Сейчас это еще маленькая очередь. Обычно больше бывают, чем сейчас

В горсовете комментариев касательно довольно резкого перехода на Е-тикет получить пока не удалось. За 2 года работы системы в Харькове пользоваться спросом среди горожан она так и не стала. Так же в трамваях и троллейбусах продолжают работать кондукторы.

Между тем метрополитен стимулирует харьковчан переходить на эту систему, увеличивая количество терминалов, которые переоборудуют под систему Е-тикет, говорят в “ХАЦ”. Потратили на нее около 185 миллионов гривен. По условиям договора, 6,5 процента от каждого проезда получает компания-инвестор.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ

Впроваджувала її компанія-інвестор, яка наближена до діючого Харківського міського голови - Геннадія Кернеса, компанія "Платіжний центр", раніше вона повністю була записана на компанію "Фінекс капітал". Це компанія, яка виплачує кожен рік дивіденди Харківському міському голові та його першому заступнику Ігорю Терехову

Также в Харькове, в отличие от остальных городов, пока все еще отсутствует возможность рассчитываться за поездки в метро системой пей-пасс. Так же как и система скидок, которая могла бы добавить мотивации для приобретения единого электронного билета.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ

Це дві головних фактично невиконані обіцянки, які вона обіцяла протягом декількох років. Це система пей-пасс та система знижок. Міська влада боїться, що система знижок дуже негативно впливає на показники комунальних підприємств

По словам активиста ХАЦ Евгения Лисичкина, увеличилась и убыточность метрополитена за 9 месяцев этого года, по сравнению с прошлым, несмотря на увеличение стоимости проезда. составив при этом около 170 миллионов гривен.