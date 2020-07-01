Переход на рыночные цены на газ для населения не состоялся

Кабинет министров Украины перенес переход на рыночные цены на газ для населения на один месяц - с 1 июля на 1 августа. Постановлением продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа. Об этом сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге по итогам заседания Кабмина.

Как отметила Буславец, решение принято для "бесперебойности и стабильности функционирования рынка природного газа при отмене так называемого ПСО". По ее словам, при отмене ПСО необходимо определиться с "поставщиком последней надежды", чего до сих пор сделано не было.

Буславец сообщила, что накануне Министерство энергетики решило объявить конкурс на "поставщика последней надежды", который сможет гарантировано поставлять газ потребителю, если тот не заключит контракт.

"Мы ждем, что до 7 июля будут поданы предложения всех потенциальных поставщиков", - сообщила она.

Таким образом, "Нафтогаз Украины" обязали до 1 июля 2020 года поставлять газ на условиях ПСО поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Кроме того, "Нафтогаз Украины" до 1 мая 2021 года будет поставлять газ на условиях ПСО производителям тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей.

Напомним, что с января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), определяется по новой формуле, которая учитывает цену на голландском газовом хабе (ТТF).