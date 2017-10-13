Перерасчет пенсий в связи с реформой. Стоит ли ожидать задержек выплат и где получать информацию пенсионерам

Пересчитанные пенсии в Харьковской области после реформы получат больше 800 тысяч харьковчан – такие цифры озвучивают в региональном управлении Пенсионного Фонда. В среднем, по области, пенсии увеличились на 643 гривны, подчеркивают специалисты Пенсионного Фонда, но для каждого пенсионера расчет будет индивидуальным, в зависимости от его зарплаты, общего стажа и надбавок, связанных с разными факторами, например, такими как участие в боевых действиях или особо вредные условия труда.

Людмила Культурбаева, зам. нач. упр. пенс. обеспечения ГУ Пенсионного Фонда в Хар.обл.:

Все периоды трудовой деятельности, которые были учтены в стаж до принятия закона об общегосударственном пенсионном страховании защитываются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренном законодательством и на условиях, которые действовали ранее. При расчете мы учтем стаж, который человек приобрел с 1 января 2004 года, так и то, что он работал в более молодые годы.

Пенсионная реформа вступила в силу 11 октября. До этого, рассказывают в региональном управлении Пенсионного Фонда, пенсии насчитывались по графику, без перерасчета. Начиная с 11 октября, люди, которые получили пенсии раньше – в первые 10 дней месяца, получат доплату на банковскую карту или по почте, начисления этих дополнительных денег завершатся 25 октября. С 1 ноября все выплаты пенсионерам, которым полагается перерасчет, начнут выдавать по-новому.

Татьяна Пипченко, зам. нач. ГУ Пенсионного Фонда а Хар. обл.:

Какой либо задержки по выплате пенсий в Харьковской области и в Украине нет. Средств достаточно для выплаты пересчитанных пенсий. В ноябре месяце выплаты пенсий будут производиться уже в новом размере, пересчитанная.

Самые большие надбавки – от 2 до 5 тысяч гривен получили инвалиды войны, работники с наградами за особые заслуги, чернобыльцы и люди, работа которых связана с особо вредными условиями труда, в частности, шахтеры. Среди них также есть и вынужденные переселенцы из зон проведения АТО. Минимальная же пенсия составляет 1459 гривен, уточняют в Пенсионном Фонде. Специалисты говорят, добавили еще один телефон для общения с пенсионерами с помощью горячей линии, после вступления в силу новых правил начисления пенсии, звонков с вопросами о том, почему насчитали ту или иную сумму, стало гораздо больше.

Татьяна Пипченко, зам. нач. ГУ Пенсионного Фонда в Хар. обл.:

Одному говорим, повысилась пенсия на 1000 гривен, человек говорит - "мало", другому повысили на 500 гривен - "ой, спасибо большое", поэтому мы готовы выслушивать и благодарность, и выслушивать недовольство, но это может быть не недовольство, а не понимание. Мы готовы рассказать почему у человека то или иное повышение пенсии.

Подробно объяснить каждому харьковчанину о расчете его ежемесячных пенсионных выплат, а также рассказать откуда взялись именно такие цифры, в Пенсионном Фонде обещают не только в телефонном режиме, а и в письменных разъяснениях. Более того, количество часов, расчитанных на прием пенсионеров специалистами социальных служб увеличили.