Первые рейсы после карантина. Куда можно улететь из Харькова этим летом, и какие курорты - недоступны?

Харьковчанин Виктор пришел в харьковский аэропорт узнать подробности об открытии границ и возможности улететь по работе. Говорит - собирается в Польшу, однако о ценах и новых правилах, которые диктует пандемия коронавируса - не в курсе.

Виктор:

Первый раз пришел, хотел вообще узнать, что здесь происходит, как. Сняли карантин - не сняли, сколько билеты стоят. Сайт, на котором все можно посмотреть и получить всю информацию. У меня приятное с полезным, я работаю и отдыхаю одновременно. Европа, можно ж отдохнуть в Европе, поработать.

Первые рейсы в польский Вроцлав из Харькова запланированы на 2 июля. С сегодняшнего дня отправляются самолеты в Турцию: в Анталию и Стамбул, с 19 июля - планируют открыть еще одно турецкое направление - Бодрум. Вскоре из Харькова можно будет добраться в польские Краков и Гданьск, немецкие Берлин и Дортмунд, а также купить билет на авиарейс Харьков-Милан. Но воспользоваться возможностью улететь за границу, в страны Шенгенской зоны, смогут не все. Евросоюз туристов из Украины впускать пока отказался из-за всплеска заболеваемости.

Владислав Ильин, коммерческий директор аеропорта «Харьков»:

Если мы говорим о странах Евросоюза, точнее Шенгенской зоны, то до 15 июля правила для полетов, для украинцев остаются такими же как и были в июне. То есть, туда авиакомпании допускают граждан ЕС или украинцев, либо других граждан других стран с видом на жительство, либо тех, кто следует на лечение.

Решение по поводу туристов в ЕС пересматривать будут каждые две недели. А это значит, что украинцы смогут путешествовать в европейские страны, если динамика новых случаев Сovid-19 пойдет на спад. Пока же турагентства активно предлагают украинцам путешествие в Турцию. Загрузка первых рейсов из Харькова - почти 100-процентная, подчеркивают в аэропорту.

Турецкие курорты очень востребованы среди украинцев сейчас, рассказывают турагенты. Там не надо предоставлять по прибытию ПЦР-тест. Не нужно будет и проходить двухнедельную обсервацию, в том числе - после возвращения в Украину. Основное карантинное требование Турции - страховка. Без тестирования на коронавирус принимает украинцев и Албания.

Ася Сокольская, директор агентства путешествий "Мандри":

Карантин не нужен: ни по прилету туда, ни по прилету в Украину. Тестирование не нужно, поэтому с Турцией все замечательно. 26 июня вылетели первые рейсы в Албанию из Киева, не нужно ни прохождение карантина, ни тестирование. Особо цены не поменялись, они как были в зависимости от сезона, также и остались. Июль-август - это всегда более высокие цены, чем, например, в мае.

По определенным правилам разрешили въезд украинским туристам Египет и Черногория. В Египет пустят с туристическим ваучером, а также требуют пойти на 14-дневную самоизоляцию после возвращения домой. В Черногории попросят свежий ПЦР-тест, подтверждающий, что коронавируса у человека нет. Тем, кто не хочет путешествовать за границу во время пандемии предлагают отдых на местных курортах. Правда, цены на них в этом году "кусаются". Например, неделя в Одесской области может обойтись путешественникам даже дороже, чем в Турции или Египте, и это без системы питания "все включено".