Петиция о внедрении системы скидок на проезд в горэлектротранспорте набрала более 5 тысяч подписей

Петиция к горсовету о внедрении системы скидок на проезд в электротранспорте, набрала 5000 подписей, необходимых для ее рассмотрения.

Автор петиции ссылается на опыт Киева, где стоимость на поездки снижается в зависимости от их частоты и приводит ссылку для просмотра цен на поездки в столице.

«В связи с существенным подорожанием проезда в электротранспорте Харькова требую разработать и внедрить систему скидок для постоянных пользователей (метро, трамвай, троллейбус), как это сделано во многих европейских городах и Киеве, в частности! Чем Харьков хуже и дороже Киева?!», - пишет автор петиции.

Сбор подписей стартовал 11 февраля.

За это время петиция набрала 5306 подписей.

Теперь она будет рассмотрена Харьковским городским советом.