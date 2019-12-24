Планируется покупка бойлера? 5 советов по выбору от профессионалов®

Отсутствие горячей воды в многоквартирном доме – нередкий случай, причиняющий множество неудобств. Это же касается и загородных коттеджей, дач, где нет централизованного горячего водоснабжения. Решить проблему поможет бойлер, который отлично справляется с нагревом воды для бытовых нужд. Каждый специализированный интернет-магазин в Украине предлагает широкий выбор всевозможных водонагревателей – какой же выбрать? Эксперты интернет-магазина Aersun подготовили 5 советов, которые стоит учесть если вы собираетесь купить электрический бойлер.

Подходящий объем бойлера

Определять объем электробойлера следует исходя их ежедневных затрат воды. Специалисты советуют выбирать следующие объемы водонагревательного бака из расчета на количество жильцов:

1-2 человека – 50-80 литров;

3 человека – 80-10 литров;

4-5 человек – 100-120 литров;

5-7 человек – 120-150 литров.

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Оптимальная форма корпуса

Обычно именно форма влияет на то, сколько будет стоить электробойлер. Круглые модели, чей диаметр составляет 500 мм стоят недорого, но при этом занимают больше места. В раздельном санузле агрегат такой формы разместить очень трудно – он займет почти все свободное пространство. Больше подойдет такой бойлер на кухню, где нет проблемы с недостатком места.

Есть более эргономичные модели – бойлеры Slim, чей уменьшенный диаметр составляет не более 385 мм, а также плоские и прямоугольные водонагреватели. Цена на них более высокая ввиду компактных габаритов, более быстрого нагрева воды и набора дополнительных функций. Выбирайте тот, который будет предпочтительным для того места, где планируется разместить оборудование.

Какое покрытие лучше – нержавейка или эмаль?

Наиболее надежными и долговечными считаются бойлеры из нержавеющей стали. Они массивные, дорогие, но при этом способны десятки лет без нареканий нагревать воду и не боятся коррозии или окисления.

Еще одним вариантом является эмалированное покрытие внутренней поверхности. Оно не столь долговечно как нержавейка, но при наличии специальных легирующих элементов демонстрирует высокий уровень устойчивости к ржавчине и даже кислотам. Если хотите действительно практичный эмалевый бак, обратите внимание на использующиеся присадки. Так титановое напыление способствует продлению эксплуатационного срока, а серебряное будет дополнительно обеззараживать воду.

Какой тип ТЭНа предпочтительнее?

Бойлеры оснащаются двумя типами нагревательных элементов – мокрым или сухим ТЭНом. Мокрый ТЭН – это по сути обычный кипятильник, нагревающий воду внутри бака. Главный плюс такого нагревателя – доступная цена, а минус – образование накипи и возможность пробивания электрического тока на корпус электробойлера.

Сухой ТЭН более практичен. За счет того, что он погружен в специальную колбу, исчезает опасность пробивания тока. Кроме этого довольно большая площадь поверхности данной колбы скапливает меньшее количество накипи, а, следовательно, очищать ТЭН можно реже. Но при этом цена на такой тип нагревателя выше, плюс он сложнее в обслуживании и замене.

Дополнительные функции

Для повышения комфорта и безопасности важную роль играют дополнительные функции бойлера, среди которых могут быть: