Плата за отопление и горячую воду снижена: харьковчане сэкономят на коммуналке

06 мая 2020 г. 10:27
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Стоимость потребленных услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в апреле для жителей Харькова будет снижена в среднем на 30%.

Как сообщается на сайте КП «Харьковские тепловые сети», учитывая уменьшение стоимости поставки природного газа в апреле и на основании механизма и требований, определенных Постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года №1082, суммы начислений будут уменьшены на следующие услуги:

 

  • Тепловая энергия:  для нужд населения - на 30,68%.
  • Услуги по централизованному отоплению для абонентов жилых домов: с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии и без них - на 30,34%.
  • Услуги по централизованной поставке горячей воды: при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованной поставки горячей воды - на 27,03%; при отсутствии полотенцесушителей - на 26,77%.

Соответствующие уменьшения начислений будут отражены в платежных документах за апрель.

 

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