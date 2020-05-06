Плата за отопление и горячую воду снижена: харьковчане сэкономят на коммуналке

Стоимость потребленных услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в апреле для жителей Харькова будет снижена в среднем на 30%.
Как сообщается на сайте КП «Харьковские тепловые сети», учитывая уменьшение стоимости поставки природного газа в апреле и на основании механизма и требований, определенных Постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года №1082, суммы начислений будут уменьшены на следующие услуги:
Соответствующие уменьшения начислений будут отражены в платежных документах за апрель.