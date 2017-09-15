Плательщикам НДС дали доступ к реестру накладных в режиме онлайн

Государственная фискальная служба (ГФС) предоставила доступ плательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) к данным Единого реестра налоговых накладных (ЕРНН) в режиме реального времени.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС

ГФС сообщает, что в электронном кабинете для плательщиков НДС функционируют следующие сервисы: просмотр данных реестра плательщиков НДС в режиме онлайн; формирование и передача регистрационного заявления плательщика налога на добавленную стоимость, сервисных запросов и получение выписок на них; представление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

Также теперь поиск информации в ЕРНН осуществляется по основным реквизитам НН/РК, а также по индивидуальному налоговому номеру продавца и покупателя товаров/услуг.

Кроме того, плательщики имеют возможность загрузить НН/РК в электронном виде (в формате xml с ЭЦП).

Также в электронном кабинете налогоплательщикам предоставляется доступ к проведенным операциям и движениям средств на электронном счете в системе электронного администрирования НДС и регистрация НН/РК в ЕРНН.

Напомним, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.