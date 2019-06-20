"Платишь больше, а поездов меньше". Харьковский метрополитен по традиции перешел на летнее расписание. Харьковчане уже создали петицию

С началом лета харьковский метрополитен традиционно увеличивает интервалы движения. Это же традиционно приводит к скоплению пассажиров на платформах и в вагонах в час-пик. В этом году после очередного существенного повышения стоимости проезда в подземке люди возмущены.

Алина, студентка

Утром очень много. Особенно если это 7-8 утра, то люди спешат все на работу. Бывают задержки поездов где-то на 8-10 минут, тогда нужно выходить или попозже - в 10 утра, но кому куда…

Александра

Мы платим за метро, и метро, ​​конечно, зарабатывает очень много денег, и могли бы конечно сделать наоборот короче интервалы, тогда было бы комфортней для всех. Ну, да, видимо, они таким образом экономят электричество и всё остальное, но людей набиваются толпы в эти интервалы. В Киеве такого нету. В Киеве «раз-раз уехали-уехали» в час-пик, интервалы там меньше минуты в час-пик

Геннадий, харьковчанин

Потому что увеличение интервалов в метро, это всегда - рассчитываешь на один доезд к пункту назначения, а приходится ждать. Да, вот надо просто перестроиться, но все равно это приводит к тому, что где-то опаздываешь. Это не очень хороший признак

На сайте Харьковского городского совета даже появилась петиция, в которой горожане просят увеличить количество поездов хотя бы в час-пик. Её уже поддержали около тысячи человек.

Между тем в пресс-службе харьковского метрополитена говорят, интервалы, такие как всегда в летний период.

Мол, летом количество пассажиров уменьшается, что позволяет уменьшить и количество поездов. И подчеркивают, что об изменениях даже успели заблаговременно сообщить харьковчанам.

Однако харьковчане говорят, даже те интервалы, которые указанные на бумажке, на практике ощутить не удается, особенно в час-пик

Дмитрий, харьковчанин

Я, после того как прожил пол года в Праге, это было круто! У тебя есть расписание и поминутно. Это круто. Это прям: «Вау!» Ну, пока к этому не доросли. Там платишь больше, но там видишь качество, здесь платишь больше- больше, а качество не добавляется

Горожане говорят, что дольше сейчас вынуждены ждать поездов на конечных станциях, а иногда людей становится настолько много, что это уже просто опасно.

В свою очередь активисты Харьковского антикоррупционного центра отмечают, что несмотря на увеличение стоимости проезда коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" продолжает оставаться убыточным.

Евгений Лисичкин, активист «ХАЦ»

Метрополітен Харківський кожен рік підвищує вартівсть проїзду, при цьому збитки, які у них є - вони не зменшуються. Наприклад, збиток за перший квартал 2019 року він майже такий самий, як за перший квартал 2018 року - це там 47 мільйонів гривень. Збиток від основної діяльності - від перевезення пасажирів, взагалі він там майже 116 мільйонів гривень Харківський метрополітен лише за 3 місяці

Также у антикоррупционеров возникает вопрос о прозрачности этого коммунального предприятия, учитывая тот объем денег, поступающих от размещения той же рекламы в метрополитене.

Возникают вопросы, по словам Евгения Лисичкина, и по закупкам, например - подшипников.

Евгений Лисичкин, активист «ХАЦ»

Це там вдвічі-втричі завищена ціна на підшипники, які купляли харківський метрополітен. За нашою заявою є кримінальне провадження. Друге, це оренда топкових модульних, коли метрополітен купив всі модульні топкові з бункерами в електродепо Салтівське та Московське за 1,9 мільйонів гривень. А на оренду щорічну витратив майже 5,5 мільйонів гривень. Тобто, оренда майже втричі дорожче обійшлась ніж потім купівля цих модульних топкових

Лисичкин отмечает: несмотря на систематическое повышение стоимости проезда в метро, ​​которое происходит в последнее время с периодичностью раз в год, качество услуг, предоставляемых пассажирам, не улучшается.