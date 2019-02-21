"Платите по 8": какое наказание грозит чиновникам, отказавшимся снизить цену за проезд

Несмотря на протесты, горящие мусорные баки и постановление суда, метро для харьковчан - все равно по 8. И пока активисты анонсируют многочисленные митинги, горожане продолжают ездить в подземке по новым ценам. Люди жалуются - повышение тарифов сильно ударит по карману, поэтому надеялись сэкономить после того, как суд принял сторону активистов. Однако утром ситуация не изменилась.

Даниил:

Я понял, что обратно пойду пешком, потому что у меня на проезд в день уходит 20 гривен. Вот, чтобы доехать сюда мне надо 3 пересадки сделать. И у меня в неделю, я посчитал, выходит около 170 гривен. И, это только на проезд. Еще ведь надо покушать, кофе попить. Ну это слишком много, серьезно.

Максим:

Грабеж средь бела дня. Ничем же не обосновано - ни зарплаты не поднимаются, ни студенческие, ни пенсии, ничего - только тарифы на ЖКХ, на услуги - вот теперь еще и проезд.

Правоохранители обещают с ситуацией в электротранспорте разобраться. В рамках уголовного производства, в том числе, изъяли деньги, которые накануне люди оставляли на станции "Университет" во время акции протеста, устроенной активистами в подземке - больше тысячи гривен и даже 10 российских рублей. Между тем, юрист Роман Чумак говорит - в его практике пока не было случаев, когда чиновников действительно привлекали к ответственности за невыполнение судебных решений. Часто суд назначает штраф в размере 17 тысяч гривен, но, в основном, частным компаниям.

Роман Чумак, юрист:

Тяжело доказать факт этого неисполнения. Тем более, если речь идет о коллективном органе, таком, как например, исполнительный комитет. А именно, тяжело найти ответственного человека, который как раз и должен согласно своего функционала выполнить это решение суда. Как правило, да, есть такие случаи, но они больше касаются частных компаний либо частных лиц, которых привлекают к ответственности за неисполнение решения суда. Как правило, речь идет о денежном наказании.Вв денежном выражении - это до 17 тысяч гривен.

Однако для коммунальщиков и городских чиновников, даже в случае назначения такого штрафа, эта сумма будет мизерной. Ведь, по данным нескольких последних лет, в среднем, КП "Харьковский метрополитен" ежедневно перевозит около 600 тысяч людей. А это значит, что штраф можно покрыть чуть более, чем 2 тысячами оплаченных горожанами поездок по 8 гривен. Правда, в прокуратуре заверили - производство открыли по части 2 соответствующей статьи Криминального кодекса Украины, а она предусматривает наказание уже в виде лишения свободы. Согласно санкции статьи, чиновнику, виновному в отказе снизить тарифы на время рассмотрения иска в суде, грозит до 5 лет тюрьмы.