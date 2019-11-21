По фактам хищения средств при реконструкции Сада Шевченко проводится расследование

Харьковские правоохранители расследуют факты хищений государственного имущества при проведении работ по реконструкции сада им. Т. Шевченко в Харькове на общую сумму 131 903,85 грн по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Об этом сообщается в судебном постановлении Киевского райсуда Харькова от 5 ноября 2019 года, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Как следует из документа, должностные лица СКП «Харьковзеленстрой» Харьковского городского совета, которые, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «КБК-Плюс», ООО «Инжиниринговая Компания Планета Строй» и Управления по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства ХГС и ООО «Пром-будконструкция» совершили хищение государственного имущества на общую сумму 131 903,85 грн., завысив стоимость выполненных работ при проведении реконструкции сада им. Т. Шевченко в Харькове.

Также указывается, что ООО «ИК Планета Строй» по предварительному сговору с должностными лицами СКП «Харьковзеленстрой» во время проведения аукционов в 2018-2019 годах для закупки работ по капитальному ремонту и реконструкции рекреационной зоны саду Шевченко в Харькове и во время проведения собственно строительных работ, совершили хищение бюджетных средств путем значительного завышения стоимости отдельных групп товаров и строительных материалов.

Согласно материалам ревизии СКП «Харьковзеленстрой» Харьковского городского совета, проведенной инспекторами Северо-Восточного офиса Держаудитслужбы в «Харьковзеленстрой» за период с 01.06.2015 по 31.12.2017 года установлены факты финансовых нарушений на общую сумму 402 620 гривен, из которых было недополучено средств на сумму 92,3 тыс. гривен, незаконных расходов - 209,99 тыс. гривен. Также аудиторами были выявлены факты недостач и других нарушений на сумму 100,16 тыс. гривен.

По делу назначены судебные строительно-технические экспертизы, их проведение поручено экспертам Харьковского НДИСЭ им. Бокариуса.