По фактам вырубки леса на Харьковщине открыты более 140 уголовных дел

По фактам незаконной порубки леса на Харьковщине открыты более 140 уголовных производств, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, сейчас следствие идет по 142 уголовным производствам, открытым по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины, из которых 130 были открыты в текущем году, 12 расследуются с прошлых лет.

Сообщено о подозрении в 11 уголовных производствах, в которых обвинительные акты направлены в суд (Харьковский ОП - 3, Волчанский и Зачепиловский ОП - по 2, Балаклейский, Барвенковский, Боровской и Дергачевский ОП - по 1).

С 17 июля 2019 усилена деятельность полиции по проверке транспортных средств, перевозящих древесину.

В течение указанного периода по фактам перевозки незаконно срубленных деревьев следственными подразделениями начато 57 уголовных производств.

По результатам проведения проверок по данным материалам транспортные средства и древесина изъяты, в судах находятся ходатайства следователей о наложении ареста на изъятое имущество.

В 4 случаях перевозчики предоставили документы на дрова, в связи с чем имущество было возвращено владельцам, отметили в полиции.

На сегодня судами рассмотрены 42 ходатайства следователей, из которых 11 удовлетворены, а также наложен арест на автомобили с древесиной, 18 - не удовлетворены, и имущество возвращено владельцу, так как были представлены документы, 13 - удовлетворены частично: автомобили возвращены владельцам, арест наложен на древесину.

Остальные 11 ходатайств находится на рассмотрении суда.

Согласно части первой статьи 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинившие существенный вред, наказываются по максимальной санкции статьи ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.