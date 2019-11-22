По факту повреждения трактором газопровода под Харьковом полиция открыла уголовное дело

По факту повреждения газопровода в Краснокутском районе Харьковской полиция открыла уголовное дело, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 21 ноября в поле между селами Оленевка и Качаловка Краснокутского района при обработке земельного участка трактор зацепил плугом газовую трубу, которая принадлежит ОАО "Харьковгаз".

Сообщение о данном ЧП поступило в полицию в 00:23.

В ходе проверки правоохранители установили, что в результате происшествия произошла утечка газа. В настоящее время повреждения на газопроводе устранены.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.