По факту распродажи коммунальной недвижимости Харькова по заниженным ценам открыто уголовное дело

По факту приватизации коммунального имущества путем занижения его стоимости путем определения ее способом, не предусмотренным законом, совершенной по предварительному сговору должностными лицами Харьковского городского совета прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 233 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, следователи проверяют обстоятельства продажи коммунальной недвижимости частникам.

Так, в июне 2018 Управление коммунального имущества и приватизации Департамента экономики Харьковского горсовета продало недвижимости на сумму более 9500000 гривен.

Как сообщалось ранее, всего было приватизировано 18 объектов недвижимости общей площадью более 3 тысяч кв.м.

При этом средняя стоимость 1 кв.м. составила 3130 грн.

В частности, по всей вероятности, по заниженной стоимости была продана коммунальная недвижимость по адресам пр. Независимости, 1 (площадь - 103 кв.м), пр. Независимости, 5 (около 142 кв.м), и по пр.Гагарина, 56 (80 кв.м) , информируют в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщалось, ранее стало известно, что помещения по проспекту Независимости, 1 площадью 103,3 кв.м. за 250,54 тыс. приобрела частный предприниматель Москвина Инна Владимировна.

По предварительным данным следствия, физические лица-предприниматели, которые стали владельцами дешевой недвижимости, имеют непосредственное отношение к городским коммунальных предприятий.

Напомним, как сообщалось ранее, Харьковский антикоррупционный центр выяснил, что ЧП «Москвина Инна Владимировна» зарегистрировано в квартире по проспекту Науки, совладельцем которой является директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По предварительной информации, Инна Москвина является гражданской женой директора Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, даже несмотря на то, что чиновник не вносит сведения о ней в свою электронную декларацию.

Как установлено, большинство приватизированных помещений еще до продажи - в течение 2016 -2018 годов - были переданы в аренду этим же предпринимателям.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается.