По факту распродажи коммунальной недвижимости Харькова по заниженным ценам открыто уголовное дело

10 июля 2018 г. 16:07
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По факту приватизации коммунального имущества путем занижения его стоимости путем определения ее способом, не предусмотренным законом, совершенной по предварительному сговору должностными лицами Харьковского городского совета прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 233 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, следователи проверяют обстоятельства продажи коммунальной недвижимости частникам.  

Так, в июне 2018 Управление коммунального имущества и приватизации Департамента экономики Харьковского горсовета продало недвижимости на сумму более 9500000 гривен.

Как сообщалось ранее, всего было приватизировано 18 объектов недвижимости общей площадью более 3 тысяч кв.м.

При этом средняя стоимость 1 кв.м. составила  3130 грн.  

В частности, по всей вероятности, по заниженной стоимости была продана коммунальная недвижимость по адресам пр. Независимости, 1 (площадь - 103 кв.м), пр. Независимости, 5 (около 142 кв.м), и по пр.Гагарина, 56 (80 кв.м) , информируют в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщалось,  ранее стало известно, что помещения по проспекту Независимости, 1 площадью 103,3 кв.м. за 250,54 тыс.  приобрела  частный предприниматель Москвина Инна Владимировна.

По предварительным данным следствия, физические лица-предприниматели, которые стали владельцами дешевой недвижимости, имеют непосредственное отношение к городским коммунальных предприятий.

Напомним, как сообщалось ранее, Харьковский антикоррупционный центр выяснил, что ЧП «Москвина Инна Владимировна» зарегистрировано в квартире по проспекту Науки, совладельцем которой является директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По предварительной информации, Инна Москвина является гражданской женой директора Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, даже несмотря на то, что чиновник не вносит сведения о ней в свою электронную декларацию.

Как установлено, большинство приватизированных помещений еще до продажи - в течение 2016 -2018 годов - были переданы в аренду этим же предпринимателям.  

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается.    

 

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