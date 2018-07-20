По факту растраты средств на реконструкцию наружного освещения открыто уголовное дело, - ХАЦ

Харьковские правоохранители открыли уголовное производство по факту растраты и присвоения бюджетных средств при реконструкции сетей наружного освещения, сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Об этом говорится в постановлении Московского районного суда Харькова.

В нем речь идет о соглашении между Департаментом коммунального хозяйства Харьковского горсовета и ООО «Энерго Х» по реконструкции сетей наружного освещения ул. Самсоновской, ул. Маршала Батицкого, пер. Рубежанском, пер. Материалистическом и т.д.

Следователи считают, что цены на материалы и оборудование были завышены.

С универсальной биржи "Украина" по запросу прокуратуры была получена информация о средней рыночной стоимости некоторых материалов, которые использовались во время проведения работ по реконструкции сетей.

Так, опоры железобетонные СВ-105 стоили 2601 гривну за штуку.

А согласно данным биржи средняя рыночная цена составляла 2050 гривен за единицу. Всего было закуплено 36 опор.

Далее сообщается, что светильник консольный ЖКУ 100 Вт. стоил 2080,39 грн. за штуку, а согласно данным биржи средняя рыночная стоимость аналогичного светильника составляет 743,67 грн. / шт.

Всего было закуплено 62 таких светильника; 1803 метра самонесущего изолированного провода, сечением 4х25 мм2 закуплено по 59,6 грн. за погонный метр, при его средней рыночной стоимости, согласно данным биржи 39 гривен за погонный метр.

Суд выдал разрешение на временный доступ к вещам и документам, а именно: к должным образом заверенным копиям документов, подтверждающих приобретение всего товара, реализованного ООО «АЙБИЕС» и приобретенного ООО «ЭНЕРГО Х».

Сейчас следствие по делу продолжается.

Учредителями ООО «Энерго Х» является Юрий Селезнев и Евгений Роман, отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

Как сообщили в ХАЦ, в 2017-2018 году между Департаментом коммунального хозяйства Харьковского горсовета и ООО «Энерго Х» было заключено 35 договоров на общую сумму 36540000 гривен.