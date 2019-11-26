По факту срыва отопительного сезона в Купянске и Чкаловском открыты уголовные дела - полиция

26 ноября 2019 г. 17:30
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Правоохранители открыли уголовное производство по факту срыва отопительного сезона в Купянске и Чкаловском Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, по обращениям в полицию в Купянске было открыто уголовное производство по сообщениям в СМИ, в Чкаловском - по обращению представителей местных органов самоуправления.

Напомним, с начала отопительного сезона на Харьковщине в этих населенных пунктах были проблемы с подачей тепла.

Так, 4 ноября в Купянске из-за отсутствия отопления в десяти школах городские власти вынужденно продлили осенние каникулы.

А в Чкаловском из-за того, что вовремя не были запущены котельные, местные жители оставались без тепла почти месяц. Отопление в поселке было подключено лишь 16 ноября.

По факту событий с отсутствием отопления в Купянске следователи открыли уголовное производство по статье 191 ("присвоение или растрата имущества"), а по факт срыва отопительного сезона в Чкаловском квалифицировали по статье 364 ("злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины. 

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается.

 

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