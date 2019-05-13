По поводу закупок харьковского метрополитена открыто уголовное дело за растрату

Полиция расследует уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами КП «Харьковский метрополитен» и ООО «Торговый дом» «ПК Индустрия» своим служебным положением, которое привело к растрате бюджетных средств.

Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление Ленинского районного суда Харькова от 7 мая 2019 года.

Напомним, ранее ХАЦ писал, что КП «Харьковский метрополитен» заключил соглашение с ООО «Торговый Дом «ПК Индустрия» о приобретении подшипников общей стоимостью 657,5 тыс. грн.

В ХАЦ отметили, что цены на подшипники завышены по сравнению с теми, по которым эти изделия покупает КП «Харьковские тепловые сети» или метрополитены Киева и Днепра.

Основанием для открытия уголовного производства стало заявление юристов ОО «Том 14» BIHUS.info в рамках проекта «Жми».

В суде прокуратура пыталась получить разрешение на доступ к документам по этой закупке.

Интересно, что прокурор на заседание не явился. Более того, до обращения в суд следователи не пытались получить доступ к этим документам, что и стало основанием для отказа суда в доступе к документам.

Активисты ХАЦ отметили, что КП «Харьковский метрополитен» регулярно проводит закупки без открытых торгов прямым договорам и по завышенным ценам.

Напомним, с 7 февраля стоимость проезда в «Харьковском метрополитене» выросла с 5 до 8 грн.

Харьковский антикоррупционный центр в суде оспаривает законность повышения тарифов. На данный момент есть постановление суда, запрещающее повышать тарифы на время рассмотрения дела в суде. Но в КП "Харьковский метрополитен» и Харьковском горсовете игнорируют решение суда, отметили активисты.