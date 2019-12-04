По схемам раздачи земель на берегу Печенежского водохранилища открыто уголовное дело

Правоохранители открыли уголовное производство по фактам незаконного безвозмездного отчуждения государственных земель лесного фонда площадью более 200 га ориентировочной стоимостью 250 млн гривен на берегу Печенежского водохранилища в Волчанском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Выявлено, что должностные лица отдела Госгеокадастра в Волчанском районе Харьковской области и сельского совета в 2012 году незаконно безвозмездно передали в частную собственность жилищно-строительному кооперативу земельный участок площадью более 200 га. Данный земельный участок находился в постоянном пользовании ГП «Волчанское лесное хозяйство».

По закону указанный земельный участок мог быть изъят из постоянного пользования государственного лесхоза с изменением целевого назначения только по согласованию Кабинета Министров Украины.

Однако без соответствующего согласования, в нарушение требований Земельного и Лесного кодексов Украины, целевое назначение этого земельного участка лесного фонда было изменено на земли жилой и общественной застройки.

В дальнейшем земельный участок был изъят из лесного фонда и передан в собственность частному юридическому лицу.

Ориентировочная стоимость незаконно отчужденного земельного участка составляет 250 млн гривен.

По данному факту прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Кроме того, решается вопрос о принятии мер по поводу отмены соответствующих незаконных решений органа местного самоуправления и возвращения особо ценных земель лесного фонда в государственную собственность.