По схемам раздачи земель на берегу Печенежского водохранилища открыто уголовное дело

04 декабря 2019 г. 15:05
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Правоохранители открыли уголовное производство по фактам незаконного безвозмездного отчуждения государственных земель лесного фонда площадью более 200 га ориентировочной стоимостью 250 млн гривен на берегу Печенежского водохранилища в Волчанском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Выявлено, что должностные лица отдела Госгеокадастра в Волчанском районе Харьковской области и сельского совета в 2012 году незаконно безвозмездно передали в частную собственность жилищно-строительному кооперативу земельный участок площадью более 200 га. Данный земельный участок находился в постоянном пользовании ГП «Волчанское лесное хозяйство». 

По закону указанный земельный участок мог быть изъят из постоянного пользования государственного лесхоза с изменением целевого назначения только по согласованию Кабинета Министров Украины.

Однако без соответствующего согласования, в нарушение требований Земельного и Лесного кодексов Украины, целевое назначение этого земельного участка лесного фонда было изменено на земли жилой и общественной застройки. 

В дальнейшем земельный участок был изъят из лесного фонда и передан в собственность частному юридическому лицу.

Ориентировочная стоимость незаконно отчужденного земельного участка составляет 250 млн гривен.

По данному факту прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). 

Кроме того, решается вопрос о принятии мер по поводу отмены соответствующих незаконных решений органа местного самоуправления и возвращения особо ценных земель лесного фонда в государственную собственность. 

 

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