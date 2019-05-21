По улице ХТЗ на 10 дней перекроют движение

С 8:00 21 мая до 20:00 31 мая движение транспорта по ул. ХТЗ, от ул. Луи Пастера до пер. ХТЗ, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, на данном отрезке улицы КП «Харьковские тепловые сети» будут менять участок трубопровода.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам - Луи Пастера, Полиграфической и пер. ХТЗ.

Кроме того, до 20:00 31 мая ограничено движение по ул. Луи Пастера в районе дома №10. Проехать можно по свободной от выполнения работ полосе.