По улице Леся Сердюка из-за прокладки водопровода ограничили движение транспорта

По улице Леся Сердюка ограничивается движение транспорта.

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

Движение транспорта по ул. Леся Сердюка в районе перекрестка с ул. Ужвий Натальи ограничивается ежедневно с 09.00 до 20.00 часов 24, 25 и 26 апреля.

По данным службы, это связано с необходимостью проведения работ по прокладке водопроводной сети по ул. Леся Сердюка в районе перекрестка с ул. Натальи Ужвий.

На данный период объезжать закрытый участок транспорт будет в соответствии со схемой организации дорожного движения, разработанной и согласованной с органами Национальной полиции.