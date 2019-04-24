По улице Леся Сердюка из-за прокладки водопровода ограничили движение транспорта

24 апреля 2019 г. 10:05
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По улице Леся Сердюка ограничивается движение транспорта.

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

Движение транспорта по ул. Леся Сердюка в районе перекрестка с ул. Ужвий Натальи ограничивается ежедневно с 09.00 до 20.00 часов 24, 25 и 26 апреля.

По данным службы, это связано с необходимостью проведения работ по прокладке водопроводной сети по ул. Леся Сердюка в районе перекрестка с ул. Натальи Ужвий. 

На данный период объезжать закрытый участок транспорт будет в соответствии со схемой организации дорожного движения, разработанной и согласованной с органами Национальной полиции.

 

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