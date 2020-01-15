Почему дропшиппинг обретает всё большую популярность в наши дни?®

Организовать торговый бизнес и зарабатывать на продаже товаров различного назначения сегодня очень много желающих. Однако не все реализуют свои планы ввиду своих финансовых возможностей. Сегодня, чтобы открыть торговую фирму, необходим достаточно большой стартовый капитал, который уходит на аренду помещения, организацию складирования товаров, наём и оплату работы персонала, рекламу и т.д. Сэкономить на большинстве статей затрат позволяет торговля по схеме дропшиппинга, которая получает всё большую популярность в Украине и мире.

Особенности прямых продаж

В схеме прямых продаж участвуют дропшиппинг поставщики, посредники и непосредственные покупатели. Таким образом, в данной схеме есть три основных звена, между которыми разворачивается взаимодействие. Продавцом в данной схеме выступает посредник, который организует процесс рекламы и продвижения товара. По сути, функция продавца – находить покупателей, размещая рекламу на любых площадках. Поставщики берут на себя функцию организации поставки заказанного товара покупателю. Что же касается последнего, то он просто формирует заказ в режиме онлайн и получает заказанные товары с доставкой по цене виртуального каталога. В результате такого сотрудничества все звенья цепи остаются в выигрыше: покупатель быстро получает заказ, продавец зарабатывает на разнице цен, а поставщик реализует свои товары, не заботясь о рекламе и поиске покупателей.

Преимущества дропшиппинга

Многочисленные преимущества дропшиппинга сделали его одной из самых популярных торговых схем во всём мире. Прежде всего, схема прямых продаж даёт возможность продавцу зарабатывать на разнице цен, не неся дополнительные затраты. Они могут быть связаны, например, с арендой склада и организацией хранения товаров, доставкой заказов покупателям и т.д. Таким образом, всё, что делает продавец при использовании схемы дропшиппинга – это рекламирует продукт и ищет покупателей, принимает заказы и взаимодействует с поставщиком по вопросам их обработки и обслуживания. Поставщик сам организует хранение, отгрузку и доставку заказов покупателям, которые могут находиться в любом городе страны. Налаженную схему прямых продаж предлагает интернет магазин obuff.ua – один из ведущих поставщиков обуви по схеме дропшиппинга. Сотрудничество с поставщиком уже успели оценить тысячи посредников, которые хорошо зарабатывают на продаже без вложений из своего кармана.