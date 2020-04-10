Почему Киевстар – выгодный интернет-провайдер в Одессе: отзывы и оценки пользователей®

Абоненты домашнего интернета в Одессе часто жалуются на низкое качество связи, небольшую скорость, высокие тарифы и сложности с пополнением личного счета. Многие из этих проблем действительно имеются у провайдеров, которые обслуживают устаревшие сети и работают на «древнем» программном обеспечении. На поддержку работоспособности систем им приходится тратить большие ресурсы, что не лучшим образом сказывается на тарификации услуг интернет.

В то же время национальный оператор Киевстар, который также обслуживает сети домашнего интернета, устанавливает новое и качественное программное обеспечение. Кроме того, компания разрабатывает выгодные тарифы для своих абонентов. Чем еще клиентов привлекает интернет провайдер в Одессе Киевстар, узнайте в нашей статье.

Выгодная тарифная политика

Для любого интернет-пользователя размер абонплаты является важным критерием выбора провайдера. По этому параметру Киевстар является одним из самых выгодных поставщиков, поскольку предоставляет безлимитный интернет на скорости до 100 Мбит/сек всего за 200 грн/мес.

Кроме этого, Киевстар предлагает на выбор несколько тарифов, объединяющих услуги интернета, мобильной связи и домашнего ТВ. Они носят общее название «Все вместе», и можно выделить четыре основных плана:

«Базовый» – 200 грн/мес, 12 Гб интернета и 2 часа звонков на любые сети и за границу. Плюс более 40 сервисов (соцсети, игры, стриминговые сервисы) без тарификации.

«Выгодный» – 250 грн/ мес за безлимитный интернет до 100 Мбит/сек, 180 минут для звонков на другие сети и даже за границу.

«Комфорт» – 250 грн/мес, 9 Гб интернета и 150 минут разговоров вне домашней сети. Дополнительно в пакете подключается Киевстар ТВ с набором из 132 популярных телеканалов.

«Игровой» – 300 грн/мес, плюс безлимит на интернет и 300 минут на другие сети. Его оценят любители Wargaming, ведь в подарок к тарифу идет танковый премиум-аккаунт, премиальный танк и экипаж.

Также компания регулярно проводит акции и дарит скидки своим абонентам. Например, для новых пользователей интернет-тарифов в Одессе действует скидка 50% на первые 4 месяца использования услуги. При подключении пакета «Все вместе» скидка составляет 50 грн на первые 4 месяца.

Большой выбор дополнительных услуг и сервисов

Подключаясь к Киевстар, можно не беспокоиться о расходах на покупку дополнительного оборудования. Компания предлагает всем абонентам купить за 700 грн роутер. В случае использования этой опции за пользователем на каждый месяц закрепляется скидка, которая позволяет окупить 500 грн затрат на оборудование.

Кроме этого, в аренду у компании можно взять ТВ-тюнер для просмотра домашнего ТВ. Стоимость его использования составит всего 35 грн/месяц.

Система лояльности для постоянных пользователей

Абонплата за пользование домашним интернетом или тарифом «Все вместе» снимается первого числа каждого месяца. Поэтому к расчетной дате на вашем счету обязательно должна быть нужная сумма для следующего месяца. Если денег будет недостаточно, оказание услуг приостановится.

Однако в Киевстар нашли удобное для клиентов решение в случае форс-мажорных ситуаций – «Неделя доверия». Услуга дает отсрочку на 7 дней для проведения оплаты. В это время интернет работает без ограничений в рамках вашего тарифа. Заказать услугу можно с помощью комбинации *461#.

Для еще большего удобства работы с оператором устанавливайте мобильное приложение «Мой Киевстар». Здесь можно оперативно контролировать состояние счета, заказывать или отменять услуги. Успешного сотрудничества с лучшим интернет-провайдером Украины!