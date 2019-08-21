Почему метро убыточно и кто построил фонтан с обезьянками: как прошла 29-я сессия горсовета

Геннадий Кернес начинает очередную сессию горсовета - от начала и до конца он будет пытаться говорить на украинском языке. Сразу после того, как депутаты вносят изменения в городской бюджет, раздается вопрос касательно нового фонтана с обезьянками, который установлен в саду Шевченко.

По мнению депутата Игоря Черняка, фонтан этот выглядит как минимум своеобразно, и он хотел бы узнать, была ли согласована его установка хоть с какими-то специалистами

Игорь Черняк, депутат горсовета

Оце фонтан з оркестром мавп*ячим біля входу в зоопарк в саду Шевченка. Спочатку його було розрекламовано в соцмережах, тепер його офіційно відкриють. Питання одне - хто автор цього проекту? Ну і чи приймалося якесь рішення містобудівної радою, чи ще кимось щодо його розміщення? Якщо можна поясніть цю ситуацію

Однако самому Геннадию Кернесу памятник нравится, а вопросов автора проекта и того, с кем согласовывалось решение, мэр избегает. Говорит лишь, что решение принято давно.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Автор цього проекту... це ті, хто робить фонтан. Це було не сьогодні, не вчора, ми приймали це рішення ще при затвердженні бюджету міста Харкова, а я цілком розділяю все, що відбувається в Саду Шевченка

Несколько психоделические обезьянки, по мнению мэра, символизируют то, что рядом находится зоопарк.

Однако на этом диалог мэра и Игоря Черняка не заканчивается - второй вопрос от оппозиции - почему метрополитен даже несмотря на повышение тарифов остается неприбыльным.

Депутат попытался напомнить, что среди причин повышения, которые называли чиновники, было и - установить справедливые цены, чтобы предприятие могло получать прибыль. Но результаты - неутешительны.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Згідно з цією фінансовою звітністю, яку сам метрополітен публікує, тобто це не якась моя інформація, це цифри Метрополітену. Збитки метрополітену в першому півріччі 19-го року в порівнянні з другим півріччям 18-го року збільшилися в два рази. Тобто 24 мільйони - за 18 рік, 57 мільйонів - за 19 рік. Це після підвищення тарифів на 60%.

Причем, по данным исследования самого Черняка, увеличил свои убытки только метрополитен, а трамвайное и троллейбусное депо или ушли "в плюс", или почти "вышли в ноль". В ответ на это мэр обещает провести проверку.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Ми знаємо про цей звіт, ми також перевіряємо комунальне підприємство, наш департамент отримав таке завдання від міського голови. І коли буде у нас інформація, я до вашого відома її передам.

Под конец заседания горсовет голосует за антинаркотическую программу и анонсирует мероприятия ко Дню города и Дню Независимости.

