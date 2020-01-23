Почему модульные офисы стремительно набирают популярность?®

Каждая компания нуждается в комфортном и презентабельном офисе, но на покупку собственного коммерческого помещения далеко не у всех есть средства. Аренда офиса в одном из деловых центров – тоже не лучший вариант, поскольку арендная плата постоянно растёт, а близкое соседство с конкурентами не добавляет клиентов. Отличным решением для бизнеса могут стать так называемые модульные офисы – быстровозводимые здания, в которых созданы все условия для комфортной работы персонала и приёма посетителей.

Что представляют собой модульные офисы?

В сущности, речь идёт о быстровозводимых строениях, которые могут иметь как один, так и два и более этажа. Как правило, это малоэтажные постройки различной площади, которые адаптированы под потребности ведения бизнеса. https://artmetall.ua/modular_office.html могут иметь различную планировку – как простейшую, так и довольно сложную, соответствующую разработанному проекту. Использование таких офисов имеет множество преимуществ по сравнению с арендой или покупкой обычной коммерческой недвижимости. Во-первых, они легко подлежат демонтажу, а поэтому мобильны. При изменении экономических реалий легко перенести бизнес на другое место – ближе к местам частого посещения потенциальной клиентуры. Во-вторых, мобильные офисы имеют гораздо меньшую себестоимость, чем капитальные строения коммерческого назначения, а значит, их покупка не обременит бюджет даже небольшой фирмы.

Где заказать модульные офисы по лучшей цене?

Модульные офисы, спрос на которые постоянно растёт ввиду стремительного удорожания квадратного метра коммерческой недвижимости, предлагаются немногочисленные компании. Пока производителей такого продукта совсем немного, но стремительный рост количества желающих приобрести быстровозводимые офисы обещает и рост предложения. Пока одним из лучших игроков рынка быстровозводимой коммерческой недвижимости из готовых модулей является компания Artmetall. Это отечественный производитель модульных офисов, который берёт на себя обязательства по проектированию, изготовлению модулей быстровозводимых зданий для бизнеса и последующей установке их на территории заказчиков. Здесь можно заказать разработку индивидуального проекта офисного помещения любой сложности и уже через несколько недель заезжать в новенький комфортабельный офис с современным ремонтом и всеми необходимыми коммуникациями.