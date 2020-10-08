Почему на ремонт 25-й больницы в Харькове, где лечат больных COVID-19, горсовет выделит в разы меньше, чем на городские фонтаны?

578 новых больных коронавирусом в регионе, из них 425 - именно жители города. Уже месяц эпидситуация в Харькове сложная: больницы, работающие с больными Covid-19, забиты до отказа, кровати начали ставить уже в холлах и коридорах.

Но требований карантина в транспорте никто соблюдать не хочет, маски почти никто не носит, а салоны забиты иногда под завязку.

Татьяна, жительница Харькова

С недостаточными карантинными мероприятиями. И плюс люди расслабились, мне кажется. Думают, это не со мной может случиться. Но все больше и больше наших знакомых заболевают - это реальность, а не какие-то там выдумки.

Татьяна, жительница Харькова

Говорят, штрафы есть, пожалуйста, применяйте. Почему не применяют? Зайдите в метро, посмотрите, как ездят в метро. Контроль на входе - маска, а дальше на бороде, точно так же, посмотрите, что делается на улице

Анна, жительница Харькова

И вообще у нас люди недисциплинированные и неграмотные. Очень много плоскоземельщиков так называемых, которые считают, что все это - происки врагов.

Чтобы контролировать эпидситуацию нужны значительные средства, говорит заместитель мэра по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан.

В горсовете уверяют: собирают едва ли не копейку к копейке, постоянно мониторят свои финансовые возможности, дабы найти средства на борьбу с Covid-19. И уже найдены и используются 7600000 гривен.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения

4.6 мільйона - це киснепровід, ми провели додатково і відкрили відділення у 18 лікарні, там 37 кисневих точок біля ліжка, ми додатково проводимо кисневі точки до ліжок у 25-й лікарні. Тому що там лише 27 кисневих ліжок на 190 місць , а це зовсім небагато.

Кроме того, по информации антикоррупционеров, планируется капитальный ремонт приемного отделения 25-й городской больницы: кроме внутренних работ, там планируют заменить окна, сантехнику, оборудование и прочее.

На все это горсовет планирует потратить 34 миллиона гривен. Сумма кажется мизерной для заведения, где спасают жизни горожан каждый день, если сравнить ее хотя бы с затратами на городские фонтаны.

Яркий пример - фонтан с обезьянами в саду Шевченко.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Який коштував загалом 51 мільйон гривень, і фонтан, реконструкція світломузикою, який коштував взагалі 68 мільйонів гривень. Взагалі на інфраструктуру лікарень, інфраструктуру поліклінік, на охорону здоров’я, нажаль, виділяється у Харкові не так багато коштів, як на іміджеві проекти, такі як реконструкція зоопарку, реконструкція саду Шевченко.

Всего с начала карантина на Харьковщине коронавирусом заболели 22710 человек, из них выздороветь успели почти 5000, 402 человек врачам спасти не удалось.