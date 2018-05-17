Почему стоит выбирать металлопластиковые окна и где их лучше заказывать?®

17 мая 2018 г. 16:19
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Если возникла потребность заменить окна, Киев предлагает массу вариантов для любого клиента. Многообразие предложений касается как видов оконных конструкций, так и фирм, готовых реализовать заказ «под ключ» (от первичных замеров до монтажа). Какие же окна выбрать и кому доверить процесс изготовления и установки?

Дерево или современные технологии?

Большинство оконных рам в домах советской постройки были деревянными. Это натуральный и экологически чистый материал, востребованный в ремонте и строительстве. Почему же тогда окна пластиковые в Киеве стали популярнее деревянных? Дерево - довольно требовательный материал, который нуждается в правильном и своевременном уходе, восприимчив к перепадам влажности и температур, постепенно изнашивается и утрачивает исходные эксплуатационные свойства. В результате и окно теряет герметичность, пропускает пыль и шум с улицы, не защищает от холода.

Основные недостатки деревянных оконных рам отлично нивелируют современные металлопластиковые многокамерные системы. Такие окна в Киеве востребованы по следующим причинам:

  1. Имеют лучшие эксплуатационные параметры. К их числу относится идеальная герметичность, высокое теплосбережение и звукоизоляция. Другими важными характеристиками профильных систем из ПВХ является стойкость к ветровым и прочим видам нагрузок, безопасность, которую несложно дополнительно увеличить за счет специальной противовзломной и антивандальной фурнитуры.
  2. Долговечны. Описанные выше достоинства сохраняются на протяжении нескольких десятилетий.
  3. Просты в уходе. Ставя окна пластиковые в Киеве, можно забыть о снятии старых слоев краски и нанесении новых, процедуре заклеивания на зиму, других сложных процедурах, свойственных деревянным аналогам.
  4. Красивы. В плане дизайна ПВХ-окна универсальные и стильные, к тому же есть возможность добавить им привлекательности за счет выбора различных форм и расцветок.

Где заказывать окна в украинской столице?

Даже когда Вы решили, что нужны металлопластиковые конструкции, остается большой простор для выбора. Есть различные профильные ПВХ-системы, виды стеклопакетов, фурнитура. Чтобы упростить поиски и гарантировать качество, нужно грамотно подходить к выбору компании, у которой заказывать окна в Киеве.

Лучше довериться опытным и проверенным профессионалам. К примеру, компания «Стандарт окна» уже больше 10 лет на рынке. Это не просто установщик, а производитель оконной продукции. Что это дает? Дополнительные преимущества для клиента: соответствие высоким стандартам качества, минимальные цены и дополнительные скидки, быстрая реализация заказа.

 

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