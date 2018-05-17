Почему стоит выбирать металлопластиковые окна и где их лучше заказывать?®

Если возникла потребность заменить окна, Киев предлагает массу вариантов для любого клиента. Многообразие предложений касается как видов оконных конструкций, так и фирм, готовых реализовать заказ «под ключ» (от первичных замеров до монтажа). Какие же окна выбрать и кому доверить процесс изготовления и установки?
Дерево или современные технологии?
Большинство оконных рам в домах советской постройки были деревянными. Это натуральный и экологически чистый материал, востребованный в ремонте и строительстве. Почему же тогда окна пластиковые в Киеве стали популярнее деревянных? Дерево - довольно требовательный материал, который нуждается в правильном и своевременном уходе, восприимчив к перепадам влажности и температур, постепенно изнашивается и утрачивает исходные эксплуатационные свойства. В результате и окно теряет герметичность, пропускает пыль и шум с улицы, не защищает от холода.
Основные недостатки деревянных оконных рам отлично нивелируют современные металлопластиковые многокамерные системы. Такие окна в Киеве востребованы по следующим причинам:
Где заказывать окна в украинской столице?
Даже когда Вы решили, что нужны металлопластиковые конструкции, остается большой простор для выбора. Есть различные профильные ПВХ-системы, виды стеклопакетов, фурнитура. Чтобы упростить поиски и гарантировать качество, нужно грамотно подходить к выбору компании, у которой заказывать окна в Киеве.
Лучше довериться опытным и проверенным профессионалам. К примеру, компания «Стандарт окна» уже больше 10 лет на рынке. Это не просто установщик, а производитель оконной продукции. Что это дает? Дополнительные преимущества для клиента: соответствие высоким стандартам качества, минимальные цены и дополнительные скидки, быстрая реализация заказа.