Почти 2,5 миллиарда гривен единого социального взноса заплатил крупный бизнес

За 11 месяцев 2017 года плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, перечислили почти 2,5 млрд. грн. единого социального взноса, что на 404 млн. грн., или на 19,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в ноябре текущего года крупным бизнесом было уплачено 278 млн. грн. единого взноса, что на 79 млн. грн., или на 40% превышает поступления ноября прошлого года и на 32,5 млн. грн., или на 13,2% больше поступлений октября этого года.